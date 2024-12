Fundéu Guzmán Ariza: «reforma», la palabra del año 2024 en la República Dominicana

Santo Domingo, 18 dic (EFE).- La voz «reforma» es la palabra del año 2024 en la República Dominicana para Fundéu Guzmán Ariza.

No es una palabra nueva. Su significado asentado de ‘acción y efecto de reformar o reformarse’ no ha cambiado desde la publicación, en 1884, de la duodécima edición del “Diccionario de la lengua castellana” de la Real Academia Española; no obstante, en el 2001 amplía sus significados con la acepción ‘aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo’.

Con un sentido u otro, ha sido una de las palabras más utilizadas por los dominicanos en el año que termina.

Así lo perciben los seguidores de Fundéu Guzmán Ariza en las redes sociales, que votaron mayoritariamente por ella (más del 60 %) frente a las demás voces propuestas como candidatas a palabra del año.

Protagonismo en el 2024

El sustantivo «reforma» ha estado muy presente en los medios de comunicación de la República Dominicana debido a la atención que concitaron varias iniciativas legislativas tendentes a reformar (‘modificar algo, por lo general con la intención de mejorarlo’) la Constitución de la República, el Código Tributario, el Código de Trabajo, la Policía Nacional y la estructura misma de la Administración pública.

En relación con la primera de estas reformas, Fundéu Guzmán Ariza realizó algunas precisiones lingüísticas sobre la redacción de los artículos modificados de la Constitución, las cuales fueron debidamente atendidas.

No obstante, no tuvo el mismo resultado nuestra exhortación al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo —expresada en diversas reuniones con sus representantes— de aprovechar la ocasión para dotar a la República Dominicana de una Constitución que no solo representara un símbolo del compromiso nacional con los principios fundamentales de los derechos humanos, la democracia y la justicia, sino también un referente de claridad, precisión, corrección y elegancia lingüísticas.

Lamentablemente, la Asamblea Nacional desatendió nuestra preocupación y el texto constitucional aún presenta graves deficiencias ortográficas y gramaticales que deslucen su contenido.

Dada su frecuente aparición en las noticias, dedicamos una de nuestras recomendaciones lingüísticas a explicar que, por tratarse de una denominación común con la que se alude a un tipo de procedimiento, y no de un nombre propio, resulta inapropiado escribir con mayúscula inicial expresiones como «reforma constitucional», «reforma fiscal», «reforma laboral», «reforma policial», etc.

Asimismo, advertimos que el sustantivo «contrarreforma», que significa ‘actuación contraria a una reforma anterior’, se escribe en una palabra y con dos erres, por lo que, desde el punto de vista ortográfico, se consideran inadecuadas las formas de escritura “contra-reforma” y “contra reforma”.

«Casabe» y «samanense»: otras palabras que marcaron el 2024

En la preferencia de los usuarios entre las candidatas propuestas para elegir la palabra del año 2024 en la República Dominicana ocuparon el segundo y tercer lugar los vocablos «casabe» (o «cazabe») y «samanense».

El primero, que se incorporó a la lista en una segunda ronda, es una voz de los taínos —pueblo que habitaba el territorio de la actual República Dominicana a la llegada de Cristóbal Colón en 1492— que da nombre a un alimento ancestral cuya elaboración acaba de ser declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco.

De su lado, «samanense» es el gentilicio de Samaná, provincia y municipio de la República Dominicana, donde un reciente descubrimiento arqueológico replantea el pasado prehispánico de la región del Caribe.

Un grupo de investigación dirigido por el arqueólogo Adolfo López ha documentado la existencia, en el monumento natural Cabo Samaná, de los primeros pobladores de la isla y de las Antillas, hace alrededor de seis mil años, en el 3550 a. C., y no tres mil años, como se creía hasta ahora.

«Samanense» y la variante «samanés» se utilizan indistintamente, aunque con una notable preferencia en los medios de comunicación por la terminación «–ense».

Elección

El equipo de Fundéu Guzmán Ariza hizo una primera selección de seis palabras que, además de su interés desde el punto de vista lingüístico, han estado entre los términos más utilizados en los medios de comunicación de la República Dominicana durante el año 2024.

En esta primera lista figuraban «bot», «Constitución», «electrolinera», «pluviofobia», «samanense» y «reforma», ganadora de esta contienda lingüística.

Gracias a la participación entusiasta del público, se añadieron otras voces, entre las que se encontraban términos como «casabe», «justicia» y «crecimiento».

Fundéu Guzmán Ariza (www.fundeu.do) es una iniciativa de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua, institución sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentra impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación de la República Dominicana.

Cuenta con la asesoría de la Academia Dominicana de la Lengua, el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía y la Fundéu RAE, así como con el patrocinio económico del bufete Guzmán Ariza. EFE

