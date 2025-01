Gobierno argentino desaloja grupo mapuche de un parque nacional en la provincia de Chubut

Buenos Aires, 9 ene (EFE).- El Gobierno argentino desalojó este jueves a un grupo autoproclamado mapuche, que desde 2020 «usurpa y ocupa ilegalmente» áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia patagónica de Chubut, informaron fuentes oficiales.

Fuerzas federales y provinciales lograron desalojar en forma pacífica al grupo encabezado por Cruz Cárdenas, la formación ¨Lof Pailako´, «tras agotarse todas las instancias judiciales y los intentos de retirada pacífica».

El Juzgado Federal de Esquel había ordenado en agosto de 2024 el desalojo de Cárdenas y María Belén Salinas y los restantes «usurpadores» que ocupaban una seccional del Parque Nacional Los Alerces, una medida judicial que respondió a la postura que adoptó la nueva gestión de la Administración de Parques Nacionales, bajo la administración de Javier Milei.

Según informó la Administración de Parques Nacionales en su cuenta de X, «la ocupación, que incluye una seccional de Guardaparques, ha generado conflictos en la zona, con ataques verbales y físicos al personal de la Administración de Parques Nacionales, además de un grave perjuicio al derecho de propiedad del Estado Nacional».

La sentencia judicial de expulsión había indicado que el derecho a la posesión de tierras de ocupación tradicional de los pueblos indígenas argentinos no justifica el delito de usurpación y que la vía que utilizaron los ocupantes para ejercer el supuesto derecho a poseer tierras de ocupación tradicional indígena no es legal y no puede ampararse en la ley de comunidades indígenas 26.160.

El Gobierno de Milei informó que decidió «no prorrogar» la ley 26.160 de emergencia territorial indígena, impulsada y respaldada por administraciones anteriores, que suspendía la ejecución de desalojos de estos grupos, con lo que «recupera la facultad de actuar en defensa de la propiedad y del orden legal en todo el territorio nacional, siempre que existan sentencias firmes dictadas por la Justicia».

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pidió este jueves «separar lo que son las comunidades aborígenes mapuches, tehuelches, que están hace muchísimos años, con los que hay una convivencia en armonía, de los que son los falsos mapuches», que relacionó con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a los que acusó de ser «delincuentes, que se autoperciben originarios para tomar, ya sea un parque nacional como en este caso» o «un montón de tierras que son propiedad privada», según declaró en la radio Mitre.

Torres responsabilizó al gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) y a un sector de la Justicia de relativizar las tomas de tierras por caracterizarlas como «un problema de hábitat», «como un flagelo del déficit habitacional de las comunidades» y que «no era un delito». EFE

