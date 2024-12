Gobierno paquistaní forma comité de diálogo con oposición para impedir desobediencia civil

3 minutos

Islamabad, 22 dic (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, formó este domingo un comité de alto nivel para dialogar con el partido del ex primer ministro Imran Khan, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), que había anunciado el inicio de acciones de desobediencia civil desde este domingo si el Ejecutivo no satisfacía las demandas del líder opositor.

«El primer ministro Muhammad Shehbaz Sharif ha formado un comité de negociación integrado por miembros de la coalición gubernamental a propuesta del presidente de la Asamblea Nacional (cámara baja del Parlamento paquistaní)» dijo el domingo en un comunicado la Oficina del mandatario.

El comité está formado por ocho miembros, todos cargos de alto rango del actual Ejecutivo de coalición.

Por el momento no se ha dado a conocer un cronograma de actuación del comité de diálogo.

«El primer ministro ha expresado su esperanza de que la seguridad nacional y el interés nacional sean priorizados (durante el proceso de diálogo)», detalló el comunicado de la Oficina de Sharif, que destacó que la conformación del comité había sido reclamada a la Asamblea Nacional por la presidencia interina del PTI.

En un mensaje publicado el sábado en su perfil oficial de la red social X, el ex primer ministro Khan insistió en que su ultimátum para iniciar acciones de desobediencia civil vencería este domingo.

El carismático líder opositor, encarcelado desde agosto de 2023, informó que un boicot a las remesas extranjeras de Pakistán sería el primer paso de la desobediencia de sus correligionarios.

No obstante, el proceso había sido convocado por Khan y su partido para el pasado sábado, cuando no tuvo un seguimiento masivo y no llegó a ser iniciado de manera explícita por el ex mandatario, que lo postergó finalmente hasta este domingo.

«No tienen ni idea de lo que podría suponer un movimiento de desobediencia civil para su gobierno ilegítimo», dijo Khan, que pidió al Ejecutivo de Sharif negociar «inmediatamente» sus demandas.

Khan exige al Gobierno paquistaní la liberación de los «presos políticos» que están procesados y demanda la creación de comisiones judiciales independientes que investiguen «de manera transparente» las protestas ocurridas el 9 de mayo de 2023 y las que tuvieron lugar el pasado 26 de noviembre, cuando la oposición pidió la liberación de Khan en Islamabad y fue duramente reprimida por las fuerzas de seguridad.

El sábado, un tribunal militar paquistaní condenó a hasta diez años de prisión a 25 personas por los hechos ocurridos el 9 de mayo del año pasado.

Khan ocupó el cargo de primer ministro de Pakistán entre 2018 y 2022, cuando fue desalojado del poder por una moción en el Parlamento.

Desde agosto de 2023, Khan está encarcelado en Rawalpindi y se enfrenta a decenas de causas que, según considera el ex jugador de críquet, tienen motivaciones políticas. EFE

