Grupo inversor del que hace parte Ryan Reinolds adquiere el club colombiano La Equidad

2 minutos

Bogotá, 16 ene (EFE).- El grupo inversor estadounidense Tylis-Porter, del que hace parte el actor Ryan Reynolds, adquirió el club de fútbol La Equidad, de la primera división de Colombia, confirmó este jueves el conjunto bogotano.

Los Aseguradores, como se les conoce a los capitalinos, detallaron en un comunicado que «el grupo de inversión norteamericano liderado por Al Tylis y Sam Porter completó la adquisición de nuestro club».

«Este proceso se ha llevado a cabo con éxito y ha recibido la aprobación de la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano, que organiza la liga colombiana)», agregó la información.

Los nuevos propietarios de La Equidad buscan invertir en áreas clave como las fuerzas básicas y el equipo femenino.

«Es un honor formar parte de este gran club (…) Queremos que todos nuestros hinchas se sientan orgullosos. Nuestro objetivo es fortalecer cada aspecto del club, invirtiendo a largo plazo y construyendo sobre la sólida base que ya existe», expresó Tylis, citado en la información.

Porter, entre tanto, señaló que «Bogotá es una ciudad increíble, llena de oportunidades para crecer y alcanzar grandes éxitos» y que «ser parte de este proyecto y de esta hinchada» los llena de entusiasmo.

Además de Reynolds, el grupo Tylis-Porter cuenta con el apoyo de otras estrellas como los actores Eva Longoria y Rob McElhenney, el beisbolista Justin Verlander, la modelo Kate Upton y el conferencista Scott Galloway.

Reynolds, protagonista de películas como ‘Deadpool’ y ‘Green Lantern’, y McElhenney, encargado de encarnar el papel de Mac en la serie de comedia ‘It’s Always Sunny in Philadelphia», adquirieron en 2020 al Wrexham Football Club de la quinta división inglesa, al que en dos años vieron ascender a la League Two (cuarta división), y recientemente a la League One (tercera).

Igualmente el año pasado se convirtieron en propietarios minoritarios del Necaxa mexicano. EFE

