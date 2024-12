Hegseth, nominado para el Pentágono, se niega a irse pese a escándalos de alcohol y abusos

4 minutos

Beatriz Pascual Macías

Washington, 4 dic (EFE).- Pete Hegseth, nominado por el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, para dirigir el Pentágono, aseguró este miércoles que no tiene intención de retirar su candidatura pese a las crecientes acusaciones sobre su conducta inapropiada hacia las mujeres y su supuesto abuso del alcohol, lo que podría complicar su confirmación en el Senado.

En declaraciones a la prensa, Hegseth insistió en que no renunciará y subrayó que Trump sigue apoyándolo, aunque en privado el mandatario electo estaría considerando otros nombres para reemplazarlo, entre ellos el gobernador de Florida y antiguo rival en las primarias republicanas, Ron DeSantis, según medios locales.

«Hablé con el presidente esta mañana; me apoya completamente. No vamos a ningún lado», afirmó tajante Hegseth, quien pasó la jornada en Washington reuniéndose con senadores republicanos, ya que a partir del 3 de enero controlarán la Cámara Alta y, por tanto, tendrán la última palabra en las confirmaciones de los miembros del gabinete de Trump.

«No me rendiré»

Hegseth también publicó este miércoles una columna de opinión en The Wall Street Journal titulada ‘I’ve Faced Fire Before. I Won’t Back Down’ («Me he enfrentado el fuego antes. No me rendiré»), en la que destacó su experiencia como veterano de las guerras de Irak y Afganistán, y dejó clara su intención de mantenerse en la contienda hasta el final.

Como parte de su visita al Capitolio, Hegseth se reunió con la senadora republicana Joni Ernst, también veterana militar y una de las principales impulsoras de reformas para combatir los abusos sexuales en las Fuerzas Armadas. Precisamente, por su perfil, su voto podría ser clave para el proceso de confirmación.

Tras el encuentro, Ernst publicó un breve mensaje en X en el que agradeció el servicio de Hegseth al país y señaló que habían tenido «una conversación franca y exhaustiva», aunque evitó aclarar si respaldará su candidatura.

Aunque ningún senador republicano ha expresado públicamente su oposición a Hegseth, en privado varios han manifestado dudas sobre su capacidad para conseguir los votos necesarios para ser confirmado.

El nombramiento de Hegseth generó sorpresa desde el principio en Washington, ya que es un expresentador de Fox News y miembro de la Guardia Nacional del Ejército sin experiencia liderando un departamento de la envergadura del Pentágono, que cuenta con más de 26.000 empleados entre personal civil y militar.

Además, algunas de sus ideas han generado controversia, como su oposición a que las mujeres puedan ocupar posiciones de combate.

Abuso sexual, alcohol y despilfarro

Sin embargo, las acusaciones sobre su vida personal son las que más han complicado su candidatura. En las últimas semanas salió a la luz una acusación de abuso sexual de 2017 que Hegseth niega, aunque supuestamente llegó a un acuerdo económico con su denunciante para mantener el caso en secreto.

Además, el pasado fin de semana, The New Yorker publicó detalles de un informe de 2015 sobre su etapa al frente de una organización de apoyo a veteranos, en el que se le acusaba de trato inapropiado hacia las mujeres, consumo de alcohol mientras estaba trabajando y mala gestión financiera.

Frente a estas acusaciones, la madre de Hegseth, Penelope Hegseth, salió en su defensa en una entrevista con Fox News este miércoles.

Reconoció haber enviado un correo electrónico a su hijo durante su divorcio en 2018 acusándolo de abusar de mujeres, pero aseguró que lo escribió «bajo una emoción profunda» y que, dos horas después, le envió un correo de disculpa. «Siete años después de escribir esa carta, Pete es una persona completamente diferente», afirmó.

Por ahora, el equipo de Trump no ha dado señales públicas de considerar un reemplazo para Hegseth, pero medios como The Wall Street Journal y The Washington Post han informado que entre los posibles candidatos están Elbridge Colby, quien desempeñó un papel clave en la estrategia hacia China durante el primer mandato de Trump (2017-2021), y Ron DeSantis.

La posibilidad de que DeSantis reemplace a Hegseth ha generado un especial revuelo en Washington y Tallahassee, dado el enfrentamiento entre ambos durante las primarias republicanas.

No obstante, tras retirarse de la carrera presidencial, DeSantis respaldó a Trump y ha buscado mejorar su relación con el presidente electo. EFE

bpm/sbb

(foto)