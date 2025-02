Illa dice que lograr la oficialidad del catalán en la UE es de «justicia lingüística»

3 minutos

(Actualiza con nueva información) Bruselas, 20 feb (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, trasladó este jueves al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que la oficialidad del catalán en la Unión Europea es una cuestión de «justicia lingüística», durante la reunión que ambos han mantenido en Bruselas.

«Le he subrayado que esto es una cuestión de justicia lingüística para nosotros y me he puesto a su disposición para todo lo que podamos hacer», señaló Illa en declaraciones a la prensa tras reunirse con Costa, en el marco de su segundo viaje oficial a Bruselas como presidente de la Generalitat.

El presidente catalán afirmó que Costa ha mantenido «una actitud receptiva y lógicamente prudente» respecto la oficialidad de las tres lenguas en la UE, un asunto que están tratando los ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete y no los jefes de Estado y de Gobierno, a quienes representa el ex primer ministro portugués.

El Gobierno impulsó la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego durante la presidencia rotatoria de la UE que ostentó en el segundo semestre de 2023, pero desde entonces no se han producido avances, por las reticencias políticas, económicas y legales de sus socios europeos, principalmente los del este.

Paralelamente, el Ministerio de Exteriores está impulsando el uso de las lenguas en la Eurocámara, donde el grupo de trabajo que se ha creado para analizar la cuestión ha mantenido ya dos reuniones desde diciembre y tiene previsto celebrar la próxima en abril.

El uso de las lenguas cooficiales es común, sin embargo, en el Comité de las Regiones, e Illa aprovechó esta posibilidad para expresarse en catalán durante la intervención que hizo hoy en un debate sobre la política de cohesión comunitaria.

También el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, utilizó hoy el catalán en un debate sobre la crisis de la vivienda que se celebró en el Comité de las Regiones, del mismo modo que el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, habló en gallego.

En paralelo a la oficialidad de las tres lenguas en la UE, el Ministerio de Educación ha planteado una propuesta a la Escuela Europea para que el catalán sea una asignatura optativa en unos centros creados, principalmente, para que los funcionarios europeos puedan escolarizar a sus hijos durante el tiempo que pasen en el extranjero.

Esta última iniciativa no contempla la enseñanza del euskera y el gallego, un aspecto que Illa no consideró «discriminatorio».

«No estoy en contra de que otras lenguas puedan ser también objeto de enseñanza, no comparto el planteamiento de que hacer esto con el catalán sea discriminatorio para ninguna otra lengua», ha apuntado el president.

Illa se ha referido también a la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población que se publicó ayer, según la cual la utilización del catalán bajó del 36,1 % al 32,6 % entre 2018 y 2023, y ha señalado que son cifras que hay que «mejorar».

Para ello, ha dicho que la Generalitat prepara un plan de choque acordado con Esquerra Republicana, que el Govern quiere sacar adelante «con el máximo consenso posible».

El presidente catalán culminó hoy un viaje oficial de dos días a las instituciones europeas, en el que además de reivindicar la oficialidad del catalán, trató de impulsar la economía catalana en Europa, en el marco de del plan de 18.500 millones que la Generalitat quiere invertir hasta el año 2030.

Un punto que centró la reunión que mantuvo con la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera. EFE

drs/cat/rf