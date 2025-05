Illa pide «actitud constructiva» tras falta de acuerdo para la Conferencia de Presidentes

Kobe (Japón), 29 may (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pidió este jueves una «actitud constructiva» para la Conferencia de Presidentes que se celebrará en Barcelona el 6 de junio, después de que la reunión preparatoria del encuentro terminara en la víspera sin consenso entre autonomías gobernadas por el PP y el Gobierno.

«Espero y deseo que a la Conferencia de Presidentes se vaya con una actitud constructiva», dijo Illa hoy en declaraciones a los medios desde Kobe, en el oeste de Japón, donde se encuentra de viaje oficial, después de que el miércoles no se alcanzara un consenso en dicha reunión debido a las diferencias entre presidentes autonómicos populares y socialistas sobre los temas y formato de la cita.

El vicepresidente primero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el socialista José Luis Martínez Guijarro, opinó el miércoles tras la reunión preparatoria que el Gobierno hizo «un esfuerzo importante por incorporar las propuestas» de los territorios, pero que desde las autonomías del PP hubo interés «en dinamitar» cualquier acuerdo.

«Vetar, obstruir… así no se avanza. Así, no se avanza. Estos verbos no son los verbos que a mí me gusta conjugar. Me gusta poner, me gusta discutir y hablar. Me gusta construir, me gusta aprender. Pero no vetar, vetar y vetar», comentó el presidente catalán.

Varios consejeros de ejecutivos autonómicos populares explicaron por su parte a EFE que defendieron que en la Conferencia se discutieran asuntos distintos a los propuestos por el Gobierno central, en especial sobre el sistema de financiación autonómica, y que el debate se basara en documentos sobre los que negociar, pero que el Gobierno rechazó sus iniciativas.

«Se debe ir con una cierta actitud. Se puede discutir, se puede hablar de lo que se quiera, no hay ningún inconveniente. Me consta que el Gobierno de España aceptó todos los puntos del orden del día que fueron sugeridos, excepto aquellos que no son objeto de discusión ni de decisión de una Conferencia de Presidentes porque no corresponden», puntualizó Illa desde Japón.

Para el presidente catalán, las Conferencias de Presidentes autonómicos son «útiles» y «necesarias».

«Y no lo digo de oídas, lo digo porque he hecho muchas. Como ministro del Gobierno de España, en un periodo muy complicado, durante la pandemia, muchas, una cada semana. Y como presidente de la Generalitat ya he hecho una», concluyó. EFE

