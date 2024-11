Investigan una amenaza de muerte de la vicepresidenta contra el presidente en Filipinas

Bangkok, 23 nov (EFE).- La Oficina del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., indicó este sábado que está investigando una amenaza de muerte realizada por la vicepresidenta, Sarah Duterte, contra el jefe del Estado, al insinuar su posible asesinato.

La Oficina del Presidente señaló en un comunicado que el servicio de seguridad del mandatario actuará ante unas declaraciones de Duterte, quien dijo horas antes que ha contratado a un asesino para matar a Marcos Jr en caso de que ella sea asesinada antes.

«Una amenaza contra la vida del presidente debe tomarse siempre en serio, más aún cuando se ha realizado públicamente de manera clara y cierta», señaló la Oficina del Presidente.

Marcos y Duterte se aliaron electoralmente para los comicios de 2022 en los que arrasaron en las urnas, pero sus relaciones se volvieron más tensas después y la vicepresidenta renunció el pasado junio como secretaria de Educación, abandonando el Gobierno.

Sin embargo, continúa siendo vicepresidenta porque este cago se elije en Filipinas de manera separada al de presidente.

La vicepresidenta dijo hoy en una comparecencia ante los medios que había contratado a alguien para matar al jefe del Estado, a la primera dama, Liza Araneta, y al presidente del Parlamento, Martin Romualdez, de si ella muriera antes.

«Le dije que si me matan, él debería matar a BBM (Marcos), Liza Araneta y Martin Romualdez. No es broma. No es broma», dijo Duterte, según informa el canal filipino ABS-CBN.

El pasado octubre, Duterte acusó a Marcos Jr. de incompetente y dijo que había imaginado cortarle la cabeza tras descubrir que su relación era tóxica.

Sara Duterte es hija del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022), que también tuvo una buena relación política con Marcos Jr. pero se enemistaron hacia el final del mandato del primero.

Pese a las rencillas de su padre, Sara Duterte trabó una alianza política con Marcos Jr, hijo del dictador Ferdinand Marcos, pero un año más tarde de las elecciones de 2022 ya había tensiones palpables entre los dos.

Al igual que su hija, Rodrigo Duterte es conocido por sus exabruptos que incluyen reconocer haber ejecutado él mismo a criminales y llamar «hijo de puta» al papa Francisco y al expresidente estadounidense Barack Obama. EFE

fil-grc/amg