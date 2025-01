Italia avisa en Europa que una guerra comercial con EE.UU «no conviene a nadie»

3 minutos

Bruselas, 27 ene (EFE).- Italia espera que la Unión Europea (UE) busque un acuerdo con los Estados Unidos de Donald Trump para evitar una guerra comercial, pues esto «no conviene a nadie», sostuvo este lunes su ministro de Exteriores, Antonio Tajani.

«Espero que haya una voz común que tenga como objetivo encontrar un acuerdo. La guerra de aranceles no conviene a nadie», pidió ante los medios el también vicepresidente del Gobierno italiano, antes de asistir a una reunión en Bruselas con sus socios comunitarios.

Tajani ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, y ha considerado que Italia tiene «márgenes para un buen diálogo» con ese país.

El pasado viernes, de hecho, Trump aseguró que le «gusta mucho» la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y no descartó otorgar a Italia una exención de los aranceles que planea imponer a todos los productos extranjeros que ingresan en su país.

«Italia trabajará sobre esto. La guerra comercial no hace bien a ninguno y en particular a países como el nuestro que tienen en la exportación el 40 % del PIB. Nuestro interés es que haya soluciones positivas y no acciones y reacciones en el campo comercial», dijo.

Por eso, expresó su deseo de que la Unión Europea mantenga «una voz común que tenga como objetivo encontrar un acuerdo».

Por otro lado, Tajani ha propuesto excluir el gasto en defensa del Pacto de Estabilidad europeo para poder cumplir así con el 2 % del producto interior bruto exigido por Trump como contribución a la OTAN.

Se trata de una meta «difícil», pero, para ello, el jefe de la diplomacia italiana propuso sacar el gasto en defensa del cómputo global del Pacto de Estabilidad, que limita al 3 % el déficit de los países miembros y la deuda al 60 % del PIB.

«Alcanzar la cuota del 2 % me parece difícil, pero si se quiere alcanzar -lo digo a mis colegas y amigos europeos- no se pueden incluir los gastos de defensa en el Pacto de Estabilidad, porque si se quiere respetar, no se puede gastar más en defensa», dijo.

Y agregó: «Son dos compromisos contrastantes. Hace falta excluir los gastos en defensa del Pacto de Estabilidad».

Tajani propuso, en cambio, crear bonos de defensa europeos, usar los fondos del programa Netx Generation EU que no se hagan gastado o se puede plantear un Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) dedicado a la defensa.

«El 2 % para Italia, por como están hoy las cosas, sin salir del Pacto de Estabilidad, sería muy difícil, cuando no casi imposible. Estamos haciendo esfuerzos (…) Debemos encontrar una solución a nivel europeo. Es justo hacerlo», terminó.

Por último, el político italiano abogó por abrir un diálogo con las nuevas autoridades de Siria, tras la caída del régimen de Bachar al Asad, para plantear en el futuro la retirada de sanciones.

«Nuestro objetivo es abrir un diálogo con ese país tras unas primeras señales positivas. Valoraremos qué ocurrirá en los próximos meses, pero consideramos que se debe abrir un debate», emplazó. EFE

gsm/rf