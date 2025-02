Jean Reno protagonizará el thriller ‘The Butler’, la nueva película de Tom Edmunds

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 6 feb (EFE).- El actor hispano-francés Jean Reno protagonizará la próxima película de acción de Tom Edmunds, titulada ‘The Butler’, informó este jueves el medio especializado Variety.

Según la publicación, en el thriller de época Reno interpreta a un soldado de élite de la Primera Guerra Mundial retirado que ahora tiene una vida tranquila como mayordomo de una familia. La llegada de unos mafiosos a cobrar una deuda hará que su mundo tranquilo se desmorone y le obligará a enfrentarse a su tumultuoso pasado.

«Jean Reno aporta una seriedad incomparable al papel, combinando sus credenciales de héroe de acción icónico con un sentido de refinamiento y humanidad que es perfecto para este personaje», dijo a Variety Edmunds, conocido por su trabajo en la película ‘Dead in a Week (Or Your Money Back)’.

Reno (‘León’, 1994) es el único actor confirmado hasta el momento y se prevé que el rodaje comience en Irlanda a principios del verano de 2025.

El director añadió que ‘The Butler’ era un proyecto único que describió como «un thriller de acción de época que es a partes iguales ‘Downton Abbey’ y ‘Die Hard'».

El actor de 76 años, conocido también por películas como ‘Ronin’ o ‘Le grand bleu’, tan solo en 2024 estrenó ‘Loups-Garous’, ‘My Penguin Friend’ y ‘Lift’. EFE

mrl/mgr/jam