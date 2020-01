La policía de Lausana dice que su vida está en peligro, según una declaración citada por The Associated Press.

Skater accident mars Youth Winter Olympics in Lausanne

Accidente de patinadora previo a JJOO de Invierno 08 de enero de 2020 - 18:57 Los preparativos para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud en Lausana se vieron empañados por un grave accidente. Una patinadora rusa ha resultado gravemente herida tras caer al hielo desde unos cinco metros en un ensayo para el evento de apertura, según la agencia de noticias Keystone-SDA. La policía de Lausana dice que su vida está en peligro, según una declaración citada por The Associated Press. Se ha abierto una investigación sobre el incidente del martes. La policía dice que la mujer de 35 años perdió el balance y se cayó mientras era levantada por un cable atado al techo del principal estadio de hockey de la ciudad donde se llevará a cabo la ceremonia de apertura el jueves. Los partidos cuentan con 1.880 participantes, de los cuales 112 representan a Suiza.