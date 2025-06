Köbrich agiganta su leyenda y disputará a sus 39 años su decimotercer mundial consecutivo

2 minutos

Redacción deportes, 3 jun (EFE).- La nadadora chilena Kristel Köbrich volvió a demostrar que la edad es un simple número para ella y disputará a sus 39 años su decimotercer Mundial consecutivo, tras lograr el billete para los Campeonatos del Mundo que se celebrarán este verano en Singapur.

Köbrich, que puede presumir de ser el nadador, hombre o mujer, con más participaciones en unos Mundiales de piscina larga, con un total de doce, liderará el reducidísimo equipo chileno que completan los jóvenes Edhy Vargas, de 18 años, y Mariano Lazzerini, de 21.

Una convocatoria, dada a conocer este martes por la Federación Chilena de Deportes Acuáticos, que permitirá a la ‘Cobra’, como se conoce popularmente a la nadadora chilena, resarcirse de la gris actuación que firmó el pasado verano en los Juegos Olímpicos de París.

«Este no es el resultado por el que estoy entrenando y eso es lo que no me gusta, lo que me da rabia», señaló Köbrich tras concluir en penúltima en las series de los 800 libre con un tiempo de 8:46.46 minutos.

Resultado que llevó a Kristel Köbrich, que cumplirá 40 años el próximo 9 de agosto, a descartar cualquier posibilidad de poner fin a su dilatada trayectoria deportiva de manera inmediata.

«Si yo dijera basta, podría hacerlo con la conciencia tranquila, pero este tiempo es malísimo, no es coherente con lo que vengo trabajando y quiero plasmar algo totalmente distinto. No sé si me queda una competición, dos o tres, pero está claro que así no», aseguró Köbrich nada más salir de la piscina de La Défense Arena.

Un mal sabor de boca del que la chilena comenzó a desquitarse el pasado mes de abril en la reunión de Fort Lauderdale (Estados Unidos), en la que Köbrich fue quinta en los 1.500 libre con una marca de 16:27.79 minutos y novena en los 800 -8:41.55- en una prueba en la que la estadounidense Katie Ledecky estableció un nuevo récord del mundo -8:04.12-

Registros que Kristel Köbrich tratará de mejorar en Singapur donde, ocurra lo que ocurra, la de Santiago de Chile agigantará su leyenda con su decimotercera participación consecutiva en unos Mundiales de piscina larga, más que nadie en toda la historia. EFE

jv/arh