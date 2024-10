López Obrador promete no actuar contra la persona que le arrojó una botella de agua

Ciudad de México, 23 sep (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió este lunes no actuar contra la persona que le arrojó una botella de agua, que él esquivó, durante una manifestación contra la reforma judicial mientras visitaba este domingo Veracruz, estado del Golfo de México.

«Otra cosa que les molesta mucho es que no haya represión, por ejemplo, al que tiró la botella ayer, ese puede estar tranquilo, no pasa nada, es que no pasa a mayores y yo también pido que actuemos con mucho respeto», declaró el mandatario en su conferencia matutina.

El gobernante mexicano se refirió al incidente del domingo, cuando una persona le arrojó la botella de plástico mientras él inauguraba la Casa Museo Benito Juárez en el Puerto de Veracruz en medio de un choque entre trabajadores del Poder Judicial y simpatizantes del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Los empleados judiciales, que están en paro desde el 21 de agosto por oponerse a la reforma del Poder Judicial promulgada el 15 de septiembre para elegir por voto popular a los jueces y la Suprema Corte, gritaban «¡dictador, dictador!» al mandatario.

Tanto los manifestantes como los defensores de Morena se lanzaron botellas de plástico y huevos, por lo que aún no es claro quién es responsable de arrojar el objeto que casi golpea a López Obrador y al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

“No pasa de ahí, ayer me tiraron una botella de agua, y yo empecé jugando béisbol, era ‘fielder’ (jardinero), imagínense si no sé (esquivar), si hasta la pude haber agarrado, pero no pasó a mayores», comentó ahora el presidente.

López Obrador pidió a los funcionarios «actuar con mucha prudencia y no caer en ninguna provocación» ante las manifestaciones, que podrían agudizarse ante la ceremonia de investidura de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre.

«Ahí andan, en estos días más, provocando tanto los extremos del conservadurismo y la supuesta izquierda radical, pero no, no, no. Tenemos que terminar sin masacres, sin desaparición de nadie, sin tortura, sin perseguir a ningún periodista, sin censura», expresó.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) está en contra de la reforma, que a partir de 2025 instaurará elecciones populares de todos los juzgadores y la Suprema Corte, porque argumentan que afectaría la carrera judicial y permitiría la intromisión del Ejecutivo y grupos de interés.

“Entiendo que están enojados, están molestos, por esto mismo ellos quisieran que no cambiara nada, el conservadurismo viene precisamente de conservar, de mantener el statu quo, pero eso ya no se puede, entonces ahí se les va a ir pasando el enojo», opinó López Obrador. EFE

