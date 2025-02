La audiencia contra el expresidente boliviano Jorge ‘Tuto’ Quiroga se suspende de nuevo

La Paz, 13 feb (EFE).- La audiencia contra el expresidente boliviano Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002), que debía realizarse este jueves por un caso de hace 15 años y por el que está acusado de «calumnias e injurias» hacia una entidad estatal, se postergó por segunda vez para el 27 de febrero.

«Nunca me he corrido, nunca me he escapado. Tenía que venir una vez al mes y nunca me he corrido ante los jueces de Evo Morales y el MAS (Movimiento al Socialismo)», declaró Quiroga a los medios antes de entrar al juzgado.

El político se presentó por segunda ocasión, después de que el pasado 31 de enero se suspendió el acto judicial por el retraso del exmandatario, que adujo problemas con las conexiones aéreas desde Estados Unidos.

Quiroga reiteró que la «reactivación» del proceso en su contra se debe a que sus contendores están «obsesionados» con él, ya que, a su juicio, su propuesta política es una de las más importantes para competir en las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto.

El político es uno de los precandidatos que busca consolidar su candidatura presidencial por el bloque de unidad de la oposición, al que también aspira el empresario Samuel Doria Medina.

El proceso contra Quiroga está relacionado con unas declaraciones suyas en un caso de corrupción que se conoció en enero de 2009, luego del asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach, quien era representante de una empresa contratada por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la construcción de una planta de gas natural.

El empresario petrolero boliviano fue asaltado y asesinado cuando se disponía a ingresar con 450.000 dólares en efectivo a la casa de unos familiares del entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, quien luego fue encarcelado y sentenciado por ese caso.

Quiroga recordó que aquella vez denunció que «en 5 minutos y 53 segundos retiraron (del Banco Unión) 450.000 dólares» y que ese dinero formaba parte de un fondo que la entidad financiera entregaba, mediante cartas de crédito, a empresas «fantasma».

Ese caso tuvo una sentencia en 2012 en la que se confirmaron «19 sindicaciones de operaciones sospechosas en el Banco Unión», lo cual fue algo que le dio la razón, según dijo el precandidato.

El exmandatario afirmó que el proceso en su contra lo «desempolvó» el Gobierno para inhabilitar su candidatura presidencial, algo que el Ejecutivo de Luis Arce negó, ya que consideró que, en caso de tener una sentencia, esta consistirá en «pedir perdón al banco».

Quiroga fue vicepresidente del Gobierno democrático de Hugo Banzer (1997-2001) y en agosto de 2001 asumió la Presidencia de Bolivia, tras la renuncia de Banzer por enfermedad (cáncer de pulmón), para completar la gestión hasta agosto de 2002.

En diciembre de 2019, ‘Tuto’ Quiroga fue designado “delegado especial” del Gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020) para denunciar ante la comunidad internacional violaciones a los derechos humanos en el país durante la crisis política de ese año.

El expresidente es una de las principales alternativas de la oposición para los próximos comicios, que intenta hacer frente al partido oficialista MAS, que está dividido entre los que respaldan al Gobierno de Arce y los sectores leales a Evo Morales. EFE

