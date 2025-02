La CIA envía a la Casa Blanca una controvertida lista de sus últimos contratados

2 minutos

Washington, 5 feb (EFE).- La Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense ha enviado a la Casa Blanca un controvertido correo electrónico no clasificado que enumera a los empleados contratados en los últimos dos años y que según los detractores de esa medida corre el riesgo de acabar siendo filtrado a adversarios del país, informó el diario The New York Times.

El envío se enmarca en la orden ejecutiva firmada por el presidente, Donald Trump, para reducir el número de funcionarios federales.

Según el periódico, el listado incluye el nombre y la inicial del apellido de esos trabajadores, que todavía están en periodo de prueba y a los que por tanto es más fácil despedir. Entre ellos, jóvenes analistas contratados específicamente para centrarse en China y cuyas identidades suelen protegerse por el interés de hackers chinos en las mismas.

Exfuncionarios citados por The New York Times han mostrado su preocupación ante la posibilidad de que esa lista acabe en manos de jóvenes expertos en software que trabajan con el magnate Elon Musk y su equipo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que están al frente de los recortes.

Si eso sucediera, los nombres podrían acabar más fácilmente en el punto de mira de China, Rusia u otros servicios de inteligencia extranjeros.

Para el legislador demócrata Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, «exponer las identidades de funcionarios que realizan un trabajo extremadamente sensible supondría un objetivo directo para China». «Un desarrollo desastroso para la seguridad nacional», dijo este miércoles en X. EFE

