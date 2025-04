La ciudad de Osaka, dividida ante el gran flujo turístico que traerá su Expo

4 minutos

Edurne Morillo

Osaka (Japón), 10 abr (EFE). La ciudad de Osaka, la tercera más poblada de Japón, se prepara para recibir una avalancha de visitantes con motivo de la Expo Universal, que arranca este domingo. El evento genera sentimientos encontrados en el país, marcado por la experiencia agridulce de los Juegos Olímpicos de Tokio celebrados en plena pandemia y por el creciente fenómeno del turismo msivo.

A solo unos días de su inauguración, el próximo 13 de abril, Osaka espera acoger durante los próximos seis meses a unos 28 millones de personas —3,5 millones de ellas extranjeras—, según datos de la organización. Se prevé que la cita genere un impacto económico de cerca de 2 billones de yenes (unos 12.000 millones de euros).

Aunque la mayoría de comercios y empresas locales aguardan con entusiasmo la llegada de visitantes, una parte de la población —Osaka tiene unos tres millones de habitantes— expresa su preocupación ante los posibles efectos negativos, especialmente a la vista de lo ocurrido en otras ciudades como Tokio o Kioto, y las dudas sobre el legado que dejará la Expo en la ciudad.

«Tengo sentimientos encontrados. Me alegra que mi ciudad natal gane visibilidad —he conocido a gente que no sabía de Japón más allá de Tokio—, pero me preocupa qué hará el gobierno con las instalaciones cuando todo termine», comenta a EFE Sei Hitoshi, de 29 años.

A esta joven trabajadora le inquieta especialmente la magnitud del evento. «No sé cuántos turistas hay ahora mismo en Osaka, pero con esas cifras, me puedo imaginar lo saturados que estarán los lugares más populares».

Para Miwako Ogawa, de 35 años, el fenómeno del sobreturismo aún no se ha hecho sentir con fuerza en Osaka. «Personalmente, no he experimentado sus efectos negativos aquí, y espero que la Expo contribuya a revitalizar la economía, que en mi opinión lleva en declive más de una década», señala.

Ogawa confía en que la cita sirva para mostrar al mundo la riqueza de las distintas regiones del país y genere beneficios duraderos para la economía japonesa, más allá del turismo.

Tanto Hitoshi como Ogawa planean asistir al evento. Hitoshi espera visitar el pabellón de Países Bajos, atraída por la presencia de la popular mascota Miffy, mientras que Ogawa admite que «si tiene un día libre, irá», aunque matiza que «la Expo por sí sola no es motivo suficiente para visitar Osaka».

«Sé que mi madre quiere ir porque tiene curiosidad por ver si es diferente a la Expo del 70. Pero tanto ella como sus amigos —que tienen entre 60 y 70 años— están teniendo dificultades para conseguir entradas, ya que solo se pueden adquirir por Internet», añade Ogawa.

Récord turístico en 2024

Japón recibió en 2024 un volumen récord de más de 36 millones de turistas extranjeros, quienes gastaron más de 8 billones de yenes (unos 49.500 millones de euros), impulsados en parte por el abaratamiento del yen.

El último libro blanco anual sobre turismo del Ejecutivo nipón destaca que la mayoría de los visitantes concentran su estancia y gasto en las tres principales áreas metropolitanas del país —Tokio, Osaka y Kioto—, y aboga por incentivar el turismo hacia zonas rurales.

La Expo de Osaka se celebrará entre el 13 de abril y el 13 de octubre de 2025 en Yumeshima, una isla artificial situada en el oeste de la bahía de Osaka, construida en los años 90 como parte de un plan para transformar el paisaje urbano de la ciudad.

Un total de 158 países participan en la Expo, junto a siete organizaciones internacionales y la apuesta de la misma combina la tecnología y el diseño de una sociedad para el futuro con las artes y gastronomía tradicionales japonesas. EFE

emg/ahg/alf

(foto)(vídeo)