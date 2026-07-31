La defensa de «Carlos», condenado por terrorismo en Francia, pide su expulsión a Venezuela

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La defensa del venezolano Illich Ramírez Sánchez, alias «Carlos», figura del terrorismo internacional en los años 1970 y 1980 y condenado a cadena perpetua en Francia, pidió su libertad condicional para ser expulsado luego a Venezuela, informaron a la AFP este jueves fuentes de la fiscalía antiterrorista.

Carlos, de 76 años, ha recibido varias cadenas perpetuas en Francia por un atentado cometido en 1974 en París, que dejó dos muertos y 34 heridos y el asesinato de tres hombres, entre ellos dos policías, en 1975.

También fue condenado por cuatro atentados en Francia en 1982 y 1983, que causaron 11 muertos y cerca de 150 heridos.

Su abogado presentó la solicitud de libertad en marzo ante la justicia antiterrorista, acompañada de un pedido «de suspensión de la ejecución de la pena que cumple actualmente por motivos médicos», precisó la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat), al confirmar una información de la emisora pública regional Ici Isère.

El pedido se encuentra actualmente en «curso de instrucción» o análisis por parte del juez competente, añadió el Pnat.

La AFP no logró contactar a su abogado, Bernard Ripert.

En declaraciones a Ici Isère, Ripert dijo que visitó a Carlos y se encontró «a un hombre muy debilitado, que ya no tenía memoria, que prácticamente ya no sabía quién era ni lo que había hecho».

«Sabrá usted, la prisión o la muerte no asustan a los revolucionarios como él. Asumía plenamente su situación. En cambio, la enfermedad lo ha destruido, ha sido vencido por el Alzheimer», aseguró el abogado.

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