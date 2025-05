La economía de Cisjordania se resiente mientras Israel mantiene veto a permisos de trabajo

2 minutos

Jerusalén, 25 may (EFE).- Los problemas económicos en la Cisjordania ocupada se han agudizado desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza -hace más de 19 meses-, cuando el Gobierno de Benjamín Netanyahu impuso una prohibición total a los permisos de trabajo de cerca de 115.000 palestinos, de cuyos ingresos dependían «muchas familias numerosas», advierte un informe de varias organizaciones humanitarias, entre ellas la israelí Gisha.

«Después de más de un año, no tiene lógica prohibir que los trabajadores palestinos que llevan mucho tiempo empleados en Israel regresen a sus puestos de trabajo», recoge el informe, publicado este domingo.

Según el Instituto Palestino de Investigación de Política Económica, que cita este informe, en el segundo trimestre de 2023 unos 160.000 palestinos estaban empleados por israelíes, la mayoría en Israel y una minoría en asentamientos israelíes, lo que representa el 18,4 % de la fuerza laboral de Cisjordania. En cambio, en el segundo trimestre de 2024, esta cifra se redujo a unos 27.300, lo que representa solo el 4 % de los trabajadores de Cisjordania.

Así, la tasa de desempleo en Cisjordania a finales de septiembre de 2023 (antes de la guerra) se situaba en el 12,9%, mientras que a finales de septiembre de 2024 se encontraba en el 30,7%.

«El desempleo prolongado en Cisjordania está desintegrando a familias que no pueden soportar la carga de la escasez y la incertidumbre. Impide a los jóvenes acceder a la educación, dada la imposibilidad de financiar la matrícula, y ata a miles de personas a préstamos, lo que inevitablemente genera una gran deuda», agrega.

El estudio recuerda que mientras Israel ocupe y controle la mayoría de estos territorios palestinos ocupados es «responsable del derecho de los residentes palestinos a ganarse la vida y a vivir con dignidad».

«Antes de la guerra, trabajaba en Jerusalén, ganando 7.000 shekels al mes. Mi empleador me trataba de forma justa y me pagaba puntualmente. Incluso me pidió que volviera a trabajar, pero me negué porque es peligroso entrar a Israel sin permiso. Hoy, si consigo trabajo [en Cisjordania] no es permanente. Pagan unos 80 shekels al día y mantengo a toda mi familia: mi esposa, mis cuatro hijos, mi madre y mi tía, que viven con nosotros», cuenta uno de los 25 extrabajadores palestinos entrevistados para este informe.

Además, el estudio señala que el bloqueo a la entrada de trabajadores palestinos ha perjudicado la economía israelí, «que padece una escasez de trabajadores palestinos cualificados y experimentados». EFE

ngg/rf