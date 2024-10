La hispanista Carla Rahn Phillips cree «inútil» que México exija disculpas a rey de España

4 minutos

Madrid, 11 oct (EFE).- La historiadora estadounidense Carla Rahn Phillips considera «inútil» que el Gobierno de México haya pedido que el rey de España se disculpe por la conquista, y cree que se trata de «un discurso» y de «política».

La hispanista así se lo dijo a EFE después de que Felipe VI le entregara este viernes el VI Premio Internacional de Historia Órdenes Españolas, otorgado por su trayectoria como docente y estudiosa la Armada española, «deshaciendo mitos interesados», según el jurado.

«Demandar un tipo de disculpa por las cosas que pasaron hace 500 años me parece no ridículo, pero inútil», recalcó Rahn Phillips después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentara el pasado miércoles que aún no haya «respuesta formal» del Gobierno español sobre este asunto.

Hoy mismo, Sheinbaum animó a España a usar el 12 de octubre, que en México se celebra ahora como el Día de la Resistencia Indígena, para comenzar con la disculpa pública a los pueblos originarios mexicanos por los abusos de la conquista.

La polémica comenzó con la carta que envió su antecesor, el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), al rey Felipe VI para que ofreciera disculpas por la conquista.

Es muy importante recordar la historia, «pero no podemos cambiarla. Las cosas pasaron como pasaron y tenemos que estudiarlo muy cuidadosamente», recalcó.

Por eso, cree que la posición de la presidenta mexicana «es política, es un discurso que no tiene utilidad, ninguna razón de cumplir».

Además, recordó que «ningún imperio ha sido formado por consulta, los imperios fueron formados por conquista»: la historia pasa y las cosas cambian».

Tras recoger el premio, aseguró que la «leyenda negra» sobre España sigue viva en Estados Unidos, a pesar de los avances logrados en los últimos años por la labor de historiadores, y explicó que la religión fue una razón muy importante para esta situación.

Porque Estados Unidos fue protestante desde el principio y casi por definición, y por tanto anticatólico, a pesar de que tanto España como Francia ayudaron a la victoria contra los británicos de las 13 colonias, que el 4 de julio de 1776 firmaron la Declaración de Independencia.

La polémica sobre el galeón San José

Rahn, profesora emérita en la universidad de Minnesota (EE.UU), ha dedicado gran parte de sus investigaciones a la Armada española con obras como ‘La expedición de Magallanes-Elcano’, ‘Seis galeones para el rey de España’ o ‘El tesoro de San José’, sobre el galeón hundido que se disputan Colombia y España.

Precisamente sobre el San José, hallado en 2015, la historiadora piensa que es «muy triste» que solo se hable «del tesoro» y no se recuerde a los 600 hombres ahogados cuando corsarios ingleses lo hundieron el 8 de junio de 1708 frente a Cartagena de Indias.

«Sí, es un pecio, pero también es una tumba de cientos de personas y casi nadie recuerda esto», insistió.

Iba cargado, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).

Cuando se anunció su hallazgo surgieron disputas, ya que España aduce que, por tratarse de «un barco de Estado», con su bandera, lo amparan las normas de la Unesco para reclamar su titularidad.

El Gobierno colombiano, que declaró el San José «bien de interés cultural sumergido», no descarta la colaboración con España para tratar el pecio como patrimonio compartido.

La historiadora recordó que los convenios internacionales disponen que los barcos de la Armada, especialmente cuando se hunden durante una batalla o una guerra, son propiedad del país del que tienen bandera arriba, pero hay naciones que no han firmado estos convenios y por eso hay disputas sin fin. EFE

cn/jlp/jl/vh

(foto)