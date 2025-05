La jueza recusada por un documental sobre Maradona afirma que no se apartará del proceso

3 minutos

Buenos Aires, 27 may (EFE).– La jueza Julieta Makintach, acusada de participar de la realización de un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y recusada por las partes durante la última audiencia, dijo este martes, tras la reanudación del mismo, que no se apartará del proceso ni dará lugar a su nulidad.

«Yo de este juicio no me aparto porque no hay razón que lo justifique. Yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no hay remota sospecha de parcialidad», expresó Makintach poco después del comienzo de la audiencia de este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires.

«No veo hechos precisos, claros, potencialmente ilícitos, penalmente relevantes por los cuales yo deba dar una explicación», dijo la magistrada, foco de una fuerte polémica en los últimos días tras las acusaciones en su contra.

Makintach dijo haber sufrido «acoso» en los últimos días y denunció que se ha «arrasado con su imagen pública», al tiempo que insistió en que no hizo «nada irregular».

Sobre la realización del documental, señaló: «Salió mal, fue desprolijo, fue torpe, eventualmente veremos si administrativamente habrá algo por lo que responder».

A continuación, pidieron la palabra los otros dos integrantes del tribunal, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, quienes se distanciaron de su compañera y aseguraron que no tenían conocimiento alguno del documental.

«Se están diciendo cosas para involucrarnos a nosotros dos con una filmación en la que no tenemos nada que ver», aseguró Savarino, que dijo no haber observado a las dos personas que ingresaron a la primera audiencia del juicio con autorización de Makintach y registraron imágenes para el documental.

A su turno, la jueza Verónica Di Tomasso fue contundente: «Hay dos personas que sabían que se estaban tomando esas imágenes, el que las estaba tomando y el que las autorizó a tomarlas», dijo en referencia a Makintach.

El jueves 15 de mayo, Julio Rivas, el abogado del imputado Leopoldo Luque -médico de cabecera de Maradona-, denunció la parcialidad de la jueza y su supuesta vinculación con la realización de un documental sobre el debate, hechos por los cuales pidió la recusación de la magistrada.

De manera paralela, dos abogados de la querella, Fernando Burlando y Mario Baudry, presentaron una denuncia penal por el mismo asunto que condujo, el pasado martes, a la suspensión del debate durante una semana, tiempo en el que la Justicia dio curso a la investigación pertinente.

En la reanudación del juicio este martes, se decidirá sobre la recusación de la jueza y se debatirá el futuro del juicio, que podría declararse nulo o retrotraerse a instancias iniciales.

El juicio comenzó el 11 de marzo y ya se celebraron 19 audiencias, con más de 40 testigos, incluidas las hijas del exfutbolista, Dalma, Gianinna y Jana Maradona.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, durante una internación domiciliaria en la localidad de Tigre, a las afueras de Buenos Aires. EFE

