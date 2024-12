La OTAN augura dificultades en defensa colectiva en 4 o 5 años si aliados no invierten más

Bruselas, 18 dic (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió este miércoles de que la Alianza podría afrontar “dificultades” para garantizar la defensa colectiva “en cuatro o cinco años” si los aliados no aceleran la inversión y aumentan el objetivo de gasto militar, visto el ritmo al que avanzan Rusia y China.

“Toda esta noción de que la OTAN te mantiene a salvo siempre me ha gustado. Me sigue encantando. Todavía está ahí, pero en cuatro o cinco años, si no actuamos ahora en los próximos meses, podría haber dificultades”, indicó Rutte en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda.

El político neerlandés dejó claro que, “por ahora, estamos a salvo”, la Alianza “puede defenderse” y “cualquiera que nos ataque se enfrentará a toda la embestida de la OTAN, contraatacando y asegurándose de que aquel o aquella que intente atacarnos no vuelva a hacerlo nunca más”.

“Pero no estoy tan seguro de que dentro de cuatro o cinco años, cuando ves la enorme producción de defensa que se está llevando a cabo en Rusia, en China (…) si nos atenemos a la promesa del 2 %, estemos a salvo”, comentó en referencia al objetivo mínimo de porcentaje del PIB que cada aliado debe dedicar al gasto militar.

“Ahora, absolutamente, y de eso no hay duda. Pero en cuatro o cinco años, podríamos estar en grandes dificultades, y por eso necesitamos hacer dos cosas ahora”, continuó Rutte.

En primer lugar, dijo que los aliados tienen que empezar “rápidamente a gastar más” y “discutir cuál será exactamente ese nivel”, algo que aseguró que harán en los próximos meses.

Se espera que en la próxima cumbre de líderes de la Alianza, que tendrá lugar en La Haya en junio próximo, se establezca una nueva meta de gasto en defensa.

En segundo lugar, el secretario general aliado se refirió a que los países de la OTAN tienen “que aumentar absolutamente la producción de defensa”.

Por su parte, Nauseda indicó que en la Cumbre de la OTAN de La Haya “debemos renovar el espíritu de unidad, determinación y fortaleza transatlánticas”, y consideró que “el 3 % del PIB para defensa debe convertirse en una nueva línea de base, o suelo” de gasto.

“Actualmente, el presupuesto de defensa de Lituania representa el 3,2 % del PIB. Nuestro nuevo Gobierno se ha comprometido a aumentar su gasto nacional en defensa hasta el 3,5 %, que se considerará un mínimo”, ejemplificó.

Apoyo a Ucrania

Por otra parte, Rutte se refirió a la cena que ha organizado hoy con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, así como con los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, y líderes de varios países aliados, que participarán mañana en una cumbre de la Unión Europea.

Explicó que abordarán “cómo asegurarnos de que podemos hacer todo lo posible para ponerle (a Ucrania) en una posición de fuerza para el día en que decida iniciar conversaciones con los rusos sobre cómo poner fin a todo esto”.

También hablarán, señaló, de lo que pueden hacer los aliados para proporcionar a Ucrania más defensas aéreas y armas, teniendo en cuenta que Kiev les ha solicitado hasta 19 sistemas antiaéreos para proteger infraestructuras energéticas críticas de los ataques rusos.

Rutte afirmó que también hablarán de cómo apoyar la economía ucraniana, razón por la que estarán presentes en la cena los responsables de la Comisión y el Consejo europeos.

Enfatizó que los aliados deben ahora centrarse en asegurarse de que Ucrania llega a en una posición de fuerza a unas eventuales negociaciones de paz con Moscú.

“Si ahora empezamos a discutir entre nosotros cómo podría ser un acuerdo de paz, se lo ponemos muy fácil a los rusos, porque se sientan en una butaca reclinable a escuchar nuestras discusiones, fumando un buen puro mientras ven todo por televisión. Y no creo que eso sea útil”, resumió. EFE

