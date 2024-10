La paratleta cubana Omara Durand, tras su retiro: «Me fui feliz y realizada»:

Laura Becquer

La Habana, 10 oct (EFE).- Dedicarse a su familia, superarse en los estudios y buscar cómo mejorar un poco su visión son los planes de la reina de las pistas paralímpicas, la cubana Omara Durand, durante la nueva etapa de su vida luego de retirarse hace apenas un mes del deporte.

Durand (Santiago de Cuba, 1991) considera, en entrevista con EFE, que su carrera ha sido “magnífica”. Sobre todo, asegura, porque vino “desde abajo, desde cero, hasta llegar a la cima con el esfuerzo y la dedicación de muchos años de entrenamiento”.

“He tenido una carrera muy bonita. Creo que no me faltó nada por hacer. Me fui del deporte activo muy feliz y realizada con todo lo que alcancé y mis logros”, destaca la conocida como “la leyenda cubana del sprint”.

La campeona paralímpica en la categoría de “débiles visuales profundos” acumuló 11 medallas doradas desde su debut paralímpico en Londres 2012 hasta su última competencia, en París 2024.

En su palmarés también figuran 14 preseas de oro en diferentes Campeonatos del Mundo.

En los pasados juegos de París 2024, la cubana, y su inseparable guía Yuniol Kindelán, ganaron el oro de los 400 metros con un tiempo de 53.59, marca personal.

No es un adiós definitivo

Mantenerse durante casi una década invicta en los 100, 200 y 400 metros planos ha sido posible por “muchos años de sacrificio, esfuerzos, pero también de muchas alegrías”, según cuenta la joven exatleta.

Durand remarca que su retiro de las pistas “no es un adiós definitivo” ya que su plan es mantenerse vinculada de alguna forma al deporte: “Voy a estar ligada al movimiento paralímpico ya que toda mi vida se la entregué al deporte y este no va a ser el fin”.

“Todavía estoy de vacaciones, no hace ni un mes que terminé de competir. Ahora toca desentrenarme para estabilizar algunos parámetros que necesita una atleta después de una vida tan rigurosa”, asegura.

Una vida dedicada al deporte

La joven atleta comenzó su carrera con siete años, cuando estaba en una escuela especial para niños ciegos y débiles visuales en su provincia natal: Santiago de Cuba (este).

Su profesor de Educación Física vio en ella un futuro prometedor. Su carrera deportiva inició en el plano internacional en 2007 en un campeonato en Sao Paulo (Brasil). Allí ganó el oro en los 100 y 200 metros planos.

Pese a ser una de las favoritas en Pekín 2008, Omara no alcanzó medallas debido a una lesión. Pero la revancha llegó en Londres 2012, cuando ganó dos preseas doradas en los 100 y 400 metros planos. Fue así como comenzó a forjar la leyenda.

Su embarazo -tiene una hija de 11 años- la alejó de las carreras hasta 2015, cuando volvió con Kindelán, artífice junto con Miriam -la entrenadora de ambos- de la brillante carrera de la campeona.

Omara contó a EFE que Kindelán también se retiró de las carreras. “No vamos a correr más juntos en una pista, eso nos provocó en París mucha emoción: una mezcla de alegría y nostalgia porque lo único que hemos hecho los dos en la vida ha sido correr”.

“Para los atletas que ahora empiezan esta carrera que es tan fuerte, dura y sacrificada, les digo que si se lo proponen pueden lograrlo. Creo que el deporte es una de las mejores opciones para integrarse y aportar a la sociedad, además de que te ofrece una vida muy sana”, explica.

Durand, reconocida como la mejor deportista con discapacidad en Cuba en 2021, todavía siente “como si fuera hoy” su despedida de las pistas en París.

“Pensaba en mi hija, mi familia, en la gente que me sigue, en mis entrenadores, y sobre todo: me fui feliz y satisfecha”. EFE

