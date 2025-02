La Policía sueca describe como un «infierno» el tiroteo que causó 11 muertos en Örebro

4 minutos

Gaspar Ruiz-Canela.

Örebro (Suecia), 6 feb (EFE).- La Policía sueca describió este jueves como un «infierno» el tiroteo del martes en el que murieron 11 personas y declaró que el supuesto autor de la masacre llevaba tres armas con licencia cuando fue hallado sin vida por los agentes.

Las autoridades están siendo muy cautas en la información que comparten del tiroteo, ocurrido en el colegio de adultos Risbergska en la localidad de Örebro, en el sur del país, y considerado la peor matanza de la historia r..eciente de Suecia.

El jefe policial de la provincia de Örebro, Lars Wirén, afirmó que los agentes llegaron al lugar del suceso unos minutos después de la alarma recibida sobre las 12:33 del martes, pero que se encontraron con un escenario complicado en el recinto de unos 17.000 metros cuadrados.

«Los agentes de policía que llegaron al lugar describen la situación como un infierno. Se encontraron con muertos y heridos, gritos y humo», explicó Wirén en una rueda de prensa con medios suecos y extranjeros, incluido EFE.

«Después de cerca de una hora, se interrumpió la fase más urgente del operativo al encontrar muerto al sospechoso con varias armas», indicó Wirén, quien reveló que tenía consigo mucha munición sin disparar.

Las autoridades suecas ya habían informado el miércoles de que creen que el supuesto autor se suicidó tras matar a 10 personas.

Incógnitas en la investigación

Ante la insistencia de los medios en que la Policía identifique oficialmente al autor y clarifique sus motivos, el jefe policial dijo que aún tienen que investigar más.

«No lo sabemos aún, no sabemos aún el motivo. Lo responderemos con la investigación (…). No hablaremos de eso todavía porque no sabemos la motivación», precisó Wirén.

Las autoridades no han identificado al autor, aunque sí han aclarado que no pertenecía a ninguna banda violenta o a un grupo terrorista.

Varios medios, entre ellos la televisión pública SVT, sí han identificado al tirador como Rickard Andersson, un sueco de 35 años, asocial, con problemas psíquicos, que no terminó el bachillerato y sin ingresos declarados en los últimos años.

«Tenía licencia para cuatro armas, tres de ellas las tenía consigo cuando lo encontramos», dijo hoy en la misma rueda de prensa Anna Bergqvist, al frente de la investigación policial.

Bergqvist señaló que la Policía cree saber quién es el tirador, pero que no confirmará su identidad hasta estar del todo seguros, y reiteró que no era conocido por las autoridades y que la hipótesis es que actuó solo.

Según el tabloide Aftonbladet, que cita documentación oficial, el joven fue alumno del Campus Risbergska, aunque la Policía aseguró que aún no puede confirmar esa información.

Según las investigaciones, el autor el ataque recibió a tiros a los agentes y su cadáver fue encontrado una hora después de la operación, en la que participaron hasta 130 policías.

La Policía aún no ha identificado a las víctimas, aunque precisa que hay de varias nacionalidades. Las Embajadas de Siria y Bosnia han informado en Facebook que entre las víctimas, incluidos seis heridos, hay ciudadanos de estos países.

Medidas de seguridad en las escuelas

En declaraciones a la emisora pública Radio de Suecia, la ministra de Educación, Lotta Edholm, se mostró hoy partidaria de introducir medidas para reforzar la seguridad en las escuelas.

«Cuando viajo por el país, todavía sigo viendo demasiadas puertas abiertas por las que pueden entrar personal no autorizado en cualquier momento», afirmó.

Edholm defendió que, al igual que otros puestos de trabajo, las escuelas deben estar cerradas con llave y debe ser la dirección del centro la que decida quién tiene acceso.

La introducción de ese tipo de medidas supondría ir más lejos de la propuesta presentada en marzo pasado por una comisión encargada por el Gobierno para mejorar la seguridad en los centros escolares.

El Campus Risbergska permanecerá cerrado el resto de la semana, aunque las otras escuelas municipales funcionan con normalidad, mientras las autoridades locales han habilitado líneas telefónicas y varios centros para quienes necesiten apoyo psicológico.

«Todos estamos horrorizados y conmocionados. Esto ha pasado en muchos lugares del mundo y ahora ocurre aquí. Debemos intentar comprender este crimen», afirmó ayer al visitar la escuela y hacer una ofrenda floral el rey Carlos XVI Gustavo, acompañado por su esposa, la reina Silvia, y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson. EFE

grc-alc/cph/av

(foto) (vídeo) (audio) (informe a cámara)