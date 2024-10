Las claves para entender por qué las elecciones de Austria son importantes para la UE

5 minutos

Luis Lidón

Viena, 26 sep (EFE).- Las elecciones de este domingo en Austria son importantes para la Unión Europea (UE), ya que podrían dar la victoria a una formación de extrema derecha, euroescéptica y prorrusa cuando el bloque todavía se recupera del triunfo ultra en los recientes comicios regionales en Alemania.

¿Quién es el favorito en las elecciones en Austria?

El favorito, según todas las encuestas, es el Partido Liberal (FPÖ), una formación de ultraderecha con un marcado discurso contra la inmigración musulmana. El FPÖ lidera con un 27 % de intención de voto, superando tanto al democristiano Partido Popular (ÖVP), con el 25 %, como al Partido Socialdemócrata (SPÖ) con el 21 %.

¿Han afectado las inundaciones de la borrasca ‘Boris’ a la campaña?

Sí, y no de forma beneficiosa para el FPÖ, que ha perdido -según los últimos sondeos- entre uno y dos puntos porcentuales. Le ha pasado factura su discurso negacionista del cambio climático y sus críticas a la gestión del desastre -que dejó cinco muertos y unos mil millones de euros en daños- por parte del Gobierno de ÖVP y los ecologistas. Por el contrario, la actuación del canciller Karl Nehammer impulsó en las encuestas al ÖVP en alrededor de dos puntos. El Estado movilizó en poco tiempo a unos 70.000 efectivos entre bomberos, servicios de emergencia, policías, soldados y voluntarios para asistir a la población afectada y puso en marcha ayudas económicas para los damnificados. Algunos analistas señalan que el ÖVP puede incluso ganar las elecciones porque muchos indecisos ya no votarán al FPÖ.

¿Por qué es favorito entonces el FPÖ?

El ascenso del FPÖ ha ido en paralelo a sus dos grandes temas: la crítica a la inmigración y el aumento de los precios. Según diversas encuestas, estos son los asuntos que más inquietan a la población. Además, el partido aprovechó cierto descontento por la gestión de la pandemia de covid por parte del Gobierno, con medidas polémicas como la vacunación obligatoria. Los ultras han sacado ventaja también del mal momento económico del país. Austria lleva cinco trimestres consecutivos de contracción, el PIB cayó un 0,8 % el año pasado, y la previsión oficial para 2024 es de otro descenso del 0,7 %.

¿Cuáles son las propuestas del FPÖ?

El programa electoral del FPÖ incluye numerosas propuestas controvertidas. Entre ellas, destaca la creación de una oficina para denunciar a profesores que no mantengan la «neutralidad política» en las aulas. El FPÖ aboga por suspender el derecho de asilo mediante una «ley de emergencia» y limitar al mínimo la asistencia médica para los refugiados. Propone también eliminar todas las subvenciones a la comunidad LGTBIQ+ y a las «políticas de la izquierda degenerada», así como reducir las penas por discursos de odio, salvo la incitación directa a la violencia.

¿Podrá gobernar el FPÖ?

Aunque el FPÖ es el favorito para ganar, gobernar no será fácil. Necesitará formar una coalición, ya que no tendrá la mayoría absoluta. Su única opción es una alianza con el ÖVP, aunque su actual líder, el canciller Nehammer, ha descartado una coalición porque considera al líder ultra, Herbert Kickl, un «riesgo para la seguridad» de Austria. Las demás formaciones han descartado gobernar con el FPÖ. Ante esta situación, los analistas proyectan dos escenarios: una coalición de los ultras con el ÖVP, que los democristianos justificarían como necesaria para «moderar» al FPÖ y en la que ellos serían el socio «responsable». La otra opción es una coalición tripartita. Dado que ÖVP y los socialdemócratas no suman ya votos suficientes para reeditar lo que en el pasado fue una «gran coalición», se debería añadir al pequeño partido liberal NEOS.

¿Qué implicaciones tendría un gobierno del FPÖ para la UE?

Un gobierno liderado por el FPÖ puede afectar a la UE, especialmente en términos de política migratoria y de relaciones exteriores. El partido es conocido por su euroescepticismo y su cercanía a Rusia, lo que podría afectar la cohesión interna de la UE en relación con conflictos como la guerra en Ucrania. Un Ejecutivo liderado por el FPÖ podría reforzar las posiciones proKremlin en Europa Central, y sumarse al eje formado por Hungría y Eslovaquia.

¿Por qué es controvertida la relación del FPÖ con Rusia?

El FPÖ no oculta su simpatía por las políticas reaccionarias de Vladímir Putin, y firmó un acuerdo con su partido, Rusia Unida, en 2016. Durante la última coalición con el ÖVP (2017-2019), Kickl, entonces ministro del Interior, intentó ejercer un mayor control sobre los servicios de inteligencia de Austria, lo que generó preocupación por posibles filtraciones a Rusia. La ministra de Exteriores nombrada por los ultras en ese gobierno, Karin Kneissl, conocida por bailar en su boda en Austria con Putin, vive ahora en Rusia, trabaja para el canal propagandístico RT y fue nombrada «embajadora» para la protección del tigre siberiano.EFE

