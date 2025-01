Las medidas de vivienda de Sánchez concitan la atención de los medios del Reino Unido

3 minutos

Londres, 14 ene (EFE).- Los medios del Reino Unido se hacen eco este martes de los planes del Gobierno español en materia de vivienda a raíz del «creciente enfado ciudadano» en España y otros países europeos por el problema, aunque muestran su inquietud por cómo pueden afectar los planes al comprador británico.

Medios como las cadenas de televisión BBC y Sky News o el diario económico Financial Times abordan el plan del Gobierno de Pedro Sánchez de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes y sus propuestas para incrementar hasta el 100 % el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en España cuando compran una vivienda en ese país.

«El enfado ciudadano está creciendo tanto en España como en otros países europeos porque los locales se están quedando sin poder pagar propiedades ante la subida que experimentan los alquileres por la gentrificación y porque los caseros tienden a alquileres turísticos para el corto plazo, más lucrativos, especialmente en áreas urbanas y costeras», apunta Sky News.

Ese canal recuerda cómo en Barcelona se han producido protestas acerca de los crecientes costes de la vivienda y observa que algunos residentes afirman que la situación se está volviendo ya insostenible.

El Financial Times (FT), donde la noticia figura entre las más vistas del día, explica que, según la asociación española de registradores de la propiedad, la mayor nacionalidad de compradores extranjeros de vivienda es la británica, con 8,5 % del total de foráneos, seguidos por alemanes, marroquíes, polacos e italianos.

Sin embargo, añade que los precios de la vivienda se están viendo afectados por «una nueva ola de extranjeros acomodados, de EE.UU., México y Venezuela», que se están sumando a los británicos, a quienes considera «pilares del mercado inmobiliario en algunas partes de la costa meridional».

La BBC, que lleva la información en los boletines horarios de su canal de noticias, explica que la medida afectará solo a ciudadanos extracomunitarios, como los británicos, y que el Ejecutivo de Sánchez la impulsa para priorizar la compra de casas por ciudadanos españoles.

Para el diario «The Guardian», el plan de aumentar los impuestos para la adquisición de vivienda por los extracomunitarios es la medida que «está acaparando titulares en el mundo», debido a la popularidad de España entre turistas de países como Estados Unidos, Marruecos o el Reino Unido.

Según la revista digital británica de negocios Business Matters, la medida supone un «nuevo esfuerzo llevado a cabo por el Gobierno socialista de España para disuadir la especulación y aliviar la presión en el mercado de vivienda ante los precios disparados», pese a que «golpeará a los compradores británicos de manera particularmente dura». EFE

