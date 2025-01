Los bielorrusos en Ucrania aspiran a una derrota rusa para liberar a su país

4 minutos

Rostyslav Averchuk

Leópolis, 22 ene (EFE).- Los miles de bielorrusos que se han refugiado en Ucrania o luchan con las fuerzas de Kiev consideran que una derrota rusa en la guerra es clave para un futuro democrático en su país.

En la víspera de las elecciones presidenciales que deben celebrarse en Bielorrusia este 26 de enero, denuncian la creciente represión contra cualquier tipo de disidencia y la sumisión al Kremlin de su presidente, Aleksandr Lukashenko, cuya victoria parece de antemano asegurada.

Una vida segada en Donetsk

María Zaitseva, voluntaria en la Segunda Legión Internacional, murió en combate en el frente de Donetsk el pasado viernes, un día después de cumplir los 24 años.

Como otros miles de bielorrusos, huyó de su país hace cuatro años, después de que las protestas pacíficas contra la reelección fraudulenta de Lukashenko fueran aplastadas en 2020.

Al menos once manifestantes murieron y otros 1.300 -incluyendo Zaitseva- resultaron heridos, mientras que unas 30.000 personas fueron detenidas en una campaña que contó con apoyo ruso e hizo posible la permanencia de Lukashenko en el poder.

Al igual que muchos otros compatriotas, Zaitseva se unió al Ejército ucraniano después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022, convencida de que el destino de Bielorrusia se decidía aquí.

Una oportunidad de cambio

Para Aliaksei Frantskevich, director de la Casa de la Bielorrusia Libre en Leópolis, una victoria ucraniana en la guerra daría a los bielorrusos la oportunidad de librarse de la influencia rusa y de decidir por ellos mismos su futuro.

Carteles con las imágenes y las historias de 24 de los 70 combatientes voluntarios bielorrusos que han muerto en la guerra honran su memoria en la sede de la institución, donde también se exponen sus objetos personales, algunos manchados aún de sangre.

“Queremos mostrar a los ucranianos la diferencia entre los bielorrusos y Lukashenko”, explica en una entrevista con EFE, subrayando que nadie en Ucrania ha olvidado cómo el país fue atacado al comienzo de esta invasión desde Bielorrusia por los tanques y los aviones rusos.

Según el activista, Bielorrusia sufre una doble ocupación, la de Rusia y la de Lukashenko. Durante años, las políticas de Lukashenko han ido borrando la identidad propia de los bielorrusos, cerrando las escuelas en bielorruso y acusando de “quintacolumnismo” a aquellos que siguen hablando el idioma.

Tras el estallido de las protestas en 2020, continúa el activista, sólo el apoyo de Putin a cambio de la poca soberanía que aún tenía Bielorrusia permitió a Lukashenko seguir en el poder.

“Los bielorrusos entienden que la raíz del mal está en Moscú, no en Minsk, y que no podrá haber una Bielorrusia democrática mientras el régimen de Putin y sus ambiciones imperiales no sean derrotadas”, declara Frantskevich.

Determinación

“El apoyo ruso es la única razón por la que Lukashenko sigue en el poder”, afirmó en una rueda de prensa reciente Oleg Ovchinikov, soldado del Regimiento Kastus Kalinouski del Ejército ucraniano.

“Sólo cuando debilitemos todo lo posible a Rusia habrá un levantamiento para derrocar al régimen de Lukashenko”, señaló.

Vadim Kabanchuk, antiguo subcomandante del regimiento y parte del Gobierno de Unidad de Transición liderado por la excandidata presidencial Sviatlana Tsijanouskaya, no le da a Lukashenko más de un mes en el poder en caso de que el régimen de Putin colapse.

Los activistas – considerados terroristas en Bielorrusia – denuncian la creciente represión antes de las elecciones presidenciales de este domingo, en las que se espera que Lukashenko reciba alrededor del 90 % de los votos debido a su férreo control sobre la vida política.

“Esto es Corea del Norte, donde la gente es encarcelada todos los días por razones políticas sin investigación o juicios justas”, afirma Frantskevich.

Futuro incierto

Como los ucranianos, los bielorrusos ven con cautela las hipotéticas negociaciones que podría impulsar el presidente de EEUU, Donald Trump.

Frantskevich advierte de que Bielorrusia no debe ser “un premio de consolación” para Putin, y alerta contra la rehabilitación de Lukashenko como un líder legítimo por los países democráticos. Sin una Bielorrusia democrática e independiente, cree, no habrá seguridad en la región.

“Al igual que los ucranianos, necesitamos una victoria, no la paz. La paz supondría prolongar la dictadura que hemos tenido durante treinta años con Lukashenko”, remacha. EFE

ra/mg/jam