Los Latin Grammy regresarán a Las Vegas y se celebrarán el 13 de noviembre

2 minutos

Miami, 22 abr (EFE).- La edición 26 de los premios Latin Grammy tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en Las Vegas (EE.UU.) después de realizarse en Sevilla (España) y Miami los últimos dos años, informó este martes La Academia Latina de la Grabación.

«Nos enorgullece llevar nuevamente la pasión y creatividad de la música latina a Las Vegas», declaró Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia.

Se trata de la decimoquinta vez que la ceremonia se realizará en Las Vegas, en esta ocasión en el MGM Grand Garden Arena.

La Semana Latin Grammy incluirá una serie de actividades en distintos puntos de la ciudad, como la Presentación de los Premios Especiales, Leading Ladies of Entertainment, Latin Grammy In The Schools, la Recepción de Nominados, el Best New Artist Showcase, la Gala de la Persona del Año y la Premiere, previa a la ceremonia principal.

El anuncio de las nominaciones se realizará el miércoles 17 de septiembre a través de los canales oficiales de redes sociales de La Academia Latina de la Grabación, precisó la organización en un comunicado.

El calendario del proceso de premios contempla dos rondas de votación: la primera del 28 de julio al 8 de agosto y la ronda final del 1 al 13 de octubre de 2025.

La transmisión de la entrega de los premios, de tres horas de duración, será producida por TelevisaUnivision.

«Esta noche icónica expondrá el extraordinario talento en la música latina, mientras destaca a los artistas visionarios, creadores e historias que están moldeando la cultura en Estados Unidos y alrededor del mundo», dijo Ignacio Meyer, presidente de Univision Networks Group en TelevisaUnivision. EFE

