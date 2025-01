Los padres del periodista venezolano Julio Balza exigen su liberación

Caracas, 10 ene (EFE).- Los padres del periodista venezolano Julio Balza, miembro del equipo de prensa de la líder antichavista María Corina Machado detenido tras la protesta opositora del jueves en Caracas, exigieron este viernes su liberación, ya que -aseguran- «no ha cometido delito alguno» y «no es un terrorista».

«Fue detenido ayer saliendo de la marcha de la convocatoria de María Corina. Él, como trabajador de la prensa, acudió con su hermano y fueron abordados (…) por unos señores encapuchados (que) se los llevaron. A mi otro hijo lo liberaron, a él lo dejaron, no se sabe dónde, no se saben sus condiciones, no sabemos nada», explicó Rosa Marlene Maldonado, madre del periodista, en un vídeo difundido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Maldonado pidió a los responsable de su detención y a quienes tengan arrestado al periodista que lo liberen porque -dijo- Balza es «un hombre de bien» y «un hombre de principios».

«Yo le pido a la persona que le competa esto que liberen a mi hijo, que es un periodista. Mi hijo no es terrorista. Yo no crié a ningún terrorista, yo crié a un hombre de bien que el que lo conoce sabe que Julio César Balza Maldonado es un hombre de principios. Somos venezolanos todos. Mi hijo no es un terrorista», insistió.

Por su parte, el padre, Julio Balza Altuve -también periodista-, hizo un llamamiento a las autoridades para que tomen «cartas en el asunto», investiguen «bien» y lo pongan en libertad.

«Mi hijo no ha cometido delito alguno, mi hijo es un periodista de primera línea (…) que sabe lo que tiene que escribir (…) investíguenlo, investiguen lo que quieran, pero que me lo pongan en libertad, porque mi hijo no ha cometido delito alguno», dijo Balza Altuve, quien aseguró desconocer su paradero.

Según informó el jueves el SNTP, el periodista fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) cuando, al finalizar la protesta, se dirigía hacia su vehículo.

Por su parte, el partido político Vente Venezuela (VV), liderado por Machado, aseguró, en la misma red social, que desde las 16.00 hora local (20.00 GMT) del jueves, desconocen el paradero de Balza. EFE

