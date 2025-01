Los realizadores de la película sobre Putin con Jude Law no contactaron con el Kremlin

Moscú, 13 ene (EFE).- El Kremlin afirmó este lunes que los creadores del filme ‘El mago del Kremlin’, en el que el actor británico Jude Law interpretará al presidente ruso, Vladímir Putin, no han contactado con la Presidencia rusa.

«Hemos visto informaciones sobre eso (la película), pero no sabemos nada al respecto. No sabemos exactamente de qué trata, cuál es el trama, etc. Nadie nos ha contactado», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

La película ‘El mago del Kremlin’, del director y guionista francés Olivier Assayas (‘Personal Shopper’, ‘Clouds of Sils Maria’) está basada en el homónimo libro del italo-suizo Giuliano da Empoli.

La novela, que se convirtió en un fenómeno de ventas en Francia, narra la historia de un personaje ficticio llamado Vadim Baránov, asesor cercano del presidente ruso, que acompaña al lector en un viaje al corazón del poder en este país.

La obra ha sido galardonada con el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa y premio Honoré de Balzac.EFE

