Los serbios en Kosovo desconfiados antes de las elecciones, la mayoría rechaza votar

Bogdan Dasic

Mitrovica (Kosovo), 5 feb (EFE).- La minoría serbia del norte de Kosovo vive con apatía la recta final de la campaña para las elecciones parlamentarias de este domingo, en medio de un ambiente tenso y marcado por el miedo y la desconfianza hacia el Gobierno albanokosovar de Pristina, al que acusan de acoso y discriminación.

En total se presentan seis partidos serbios en los comicios generales de Kosovo, siendo el más importante la llamada ‘Srpska Lista’ (Lista Serbia), que en las elecciones de 2021 se hizo con los diez escaños reservados para esta minoría en el Parlamento.

En el norte de Mitrovica, una ciudad dividida por el río Ibar en una parte albanesa (sur) y una serbia (norte), se ven estos días prácticamente solo pancartas de la ‘Srpska Lista’, cercano al gobernante partido serbio SNS.

«Todos los que reciben salarios y pensiones de Serbia o trabajan en instituciones estatales serbias, tienen la obligación de votar por la ‘Srpska Lista’. Todos están condicionados», asegura a EFE un empleado de los Ferrocarriles de Serbia que prefiere mantener el anonimato.

Pese a la supuesta orden del SNS, este serbio-kosovar dice que se abstendrá el domingo, ya que considera que todos los políticos en la región, sean albanokosovares o serbios, son «unos criminales» que no se ocupan de los problemas de la gente común.

Dragomir, antiguo decano de la Facultad de Ingeniería en Zvecan, otra localidad serbia del norte de Kosovo, critica por su parte que haya seis listas serbias en las elecciones, en lugar de una sola que una a todos los serbios de la zona.

«Seguro que no votaré por nadie. Estas son elecciones albanesas, no kosovares. No existen elecciones kosovares ni el Estado de Kosovo», expresa el académico jubilado lo que muchos serbios de Mitrovica piensan.

Desde la llegada al poder en 2021 del primer ministro kosovar, el nacionalista de izquierdas Albin Kurti, las tensiones entre las comunidades no ha dejado de crecer, también por medidas como prohibir el uso del dinar serbio como moneda en el norte de Kosovo.

Para Radoica Radomirovic, hasta septiembre pasado viceministro en el ejecutivo de Kurti y ahora candidato del ‘Partido del Pueblo’, otra lista serbia, la eliminación del dinar complica mucho la vida a los serbios de Kosovo, ya que deben viajar una vez por mes a Serbia para cobrar sus salarios y pensiones.

«Tras las elecciones queremos encontrar la mejor manera posible de resolver los problemas cotidianos que enfrentan los serbios, sobre todo los económicos», asegura Radomirović en declaraciones a EFE.

Pero al margen de la economía, el norte de Kosovo, donde viven unos 50.000 serbios, sufre bajo crecientes tensiones que a veces también son violentas.

Un supuesto grupo paramilitar, liderado por un exvoicepresidente de la ‘Srpska Lista’, se enfrentó en septiembre de 2023 a la policía kosovar en el norte de Kosovo, en un incidente en el que murieron cuatro personas, entre ellas un agente.

En noviembre pasado, una explosión causó graves daños al sistema de suministro de agua para las dos principales plantas térmicas de Kosovo, que suministran casi toda la electricidad al pequeño país.

El gobierno de Kurti acusó entonces a Serbia de estar detrás de este incidente, algo que Belgrado rechazó.

En enero pasado Pristina ordenó el cierre de todas las oficinas serbias en el norte de Kosovo, como sucursales del Correo de Serbia, centros de trabajo social o la Oficina del Gobierno serbio para Kosovo, calificada por el Gobierno albanokosovar como «instituciones paralelas» de Serbia en su país.

En medio de la tensión, la fuerza internacional de protección KFOR, liderada por la OTAN y con 4.000 soldados, ha desplazado a 200 efectivos adicionales sólo a Mitrovica, para garantizar la seguridad de los comicios este domingo.

La antigua provincia serbia de Kosovo, hoy uno de los países más pobres de Europa, con un salario medio mensual que no llega a 600 euros, declaró su independencia en 2008 tras duras represiones serbias en los años 1980 y 1990.

Serbia, igual que otros países, como Rusia, China, India y Esàña, no reconoce la soberanía de Kosovo, que llegó casi una década tras la guerra de Kosovo de 1998/1999 cuando la OTAN bombardeó a Serbia para evitar una limpieza étnica de los albanokosovares.

Desde hace una década larga, ambos países negocian, con fuertes altibajos, complicaciones y desconfianza, una normalización de sus relaciones, siempre en el marco de un futuro acercamiento a la Unión Europea (UE).

En 2013, las partes acordaron en Bruselas la creación de una Comunidad de Municipios Serbios, que permitiría a la minoría serbia ejercer cierta autonomía dentro de Kosovo.

Pero casi doce años después, esa Comunidad de Municipios sigue sin establecerse, denuncian los serbios de Kosovo, mientras Kurti rechaza su creación con el argumento que solo daría pie a una futura división del territorio kosovar.

«La situación cada día es peor y no es lo mismo correr una carrera de un kilómetro que de 20 kilómetros. Cuando llegas a los 20 kilómetros ya estás muy cansado. Y nosotros ya estamos realmente muy cansados», resume la situación un estudiante serbio de Mitrovica. EFE

