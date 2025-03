Lukashenko dice en el Senado ruso que Rusia y Bielorrusia no deben dejarse engañar

Moscú, 14 mar (EFE).- El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, afirmó hoy que Bielorrusia y Rusia deben mantenerse firmes y no deben dejase engañar, al referirse a la posibilidad de un arreglo a la guerra en Ucrania, en una intervención en el Consejo de la Federación, el Senado ruso.

«Sí, (el presidente de EE.UU., Donald) Trump quiere parar la guerra. Se lo agradecemos (…). Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestras posiciones, nadie debe desviarnos de ellas o, no quiera Dios, mentirnos o engañarnos. Ello no ocurrirá», subrayó el mandatario.

Lukashenko indicó que «si hay una disyuntiva en Ucrania hay que resolverla: combatir o hacer las paces».

«Aunque es algo elemental. Podemos combatir, entonces combatamos. No podemos, entonces no lo vamos a decir, pero vamos a avanzar hacia la paz para que no muera gente», dijo.

El presidente bielorruso aseguró ante los senadores que Minsk y Moscú comparten la «misión histórica» de convertir la integración bielorruso-rusa en un proceso «irreversible».

Destacó que la cooperación económica es el fundamento en el que se asienta la integración.

En este sentido, el presidente resaltó que en los últimos 25 años el volumen nominal del producto interior bruto de Bielorrusia se multiplicó por seis y el de Rusia, por diez.

«Lo más importante es que han aumentado significativamente los ingresos reales de los ciudadanos», añadió Lukashenko, en el poder desde hace poco más 30 años, seis más que su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Lukashenko se reunió ayer con Putin y anunció que volverá a mantener hoy un encuentro con él. EFE

