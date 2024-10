México, objetivo compartido para LaLiga y el Valencia

4 minutos

Valencia, 4 oct (EFE).- El Valencia y LaLiga tienen marcado en rojo la próxima semana. No hay competición oficial, pero ambas entidades tienen el objetivo compartido de reforzar su presencia en México con el amistoso entre el Valencia y la selección mexicana en Puebla (México), una oportunidad de oro para exportar sus marcas.

Aunque el encuentro parece más propio de los ochenta y los noventa, el partido se enmarca en un plan estratégico claro para LaLiga y sobre todo para un Valencia que cuenta con un pasado plagado de vinculación con México, un país con 127 millones de personas, y en el que busca reivindicar su presencia, tras más de veinte años sin jugar allí.

No serán ni 48 horas las que el Valencia esté en México, pero tanto LaLiga como el club tienen muy claro que deben explotar sus acciones comerciales y estratégicas para construir una red de aficionados potente y el Valencia no ha escatimado en actos para un fin de semana por el que sumará una cantidad de dinero que, explican fuentes conocedoras de la operación, «está fuera de mercado» pese a no concretar la suma.

El Valencia llegará a México DF el viernes 11 y se desplazará en autobús a Puebla, donde entrenará ese mismo día y realizará una rueda de prensa previa de Rubén Baraja que también podría contar con un jugador, al estilo ‘Champions’.

No obstante, el Valencia sabe que cada hora en México cuenta y quiere aprovechar sobre todo el sábado por la mañana, en la previa del partido, para realizar un evento con su patrocinador principal, TM Grupo Inmobiliario, con objetivos compartidos en el propio país, y también para recibir a la familia Milego Díaz, fundadora del club e instalada en México desde hace más de medio siglo.

Asimismo, el club, que todavía no ha definido al completo su agenda, también quiere realizar un ‘meet and greet’ con las peña valencianista de México y estudia asimismo realizar una sesión de firmas con los aficionados que puedan acercarse a Puebla.

Fuentes del club subrayan a EFE que México está enmarcado en el ‘Tier1’ de países en los que aumentar su marca y, de hecho, la entidad valenciana tiene un equipo de trabajo, en el que se engloba profesionales de marketing, comercial, análisis de datos o comunicación, que trabaja semanalmente para acercarse al público mexicano.

Los datos así lo corroboran. El Valencia, apoyado en Global Web Index, cifra en 1,32 millones los aficionados con los que cuenta en el país norteamericano que se ha convertido el tercer país que más audiencia aporta al club y el sexto en el que tiene más seguidores en redes sociales, lo mismo que para La Liga, que tiene en México un cliente fiel.

Primero de muchos

De hecho, la entidad de la capital del Turia quiere repetir estos partidos fuera de España para potenciar la figura del Valencia en el extranjero, sobre todo mientras siga sin competición europea, con el objetivo de que no se pierda la marca ‘VCF’.

A nivel comunicativo, el club ve una posibilidad de llegar a medios internacionales como ESPN o Fox Sports y sobre todo Televisa, que dará el partido en Canal 5, en abierto, en TUDN, Sky, en ‘streaming’ en VIX y en Univisión, el canal mexicano en Estados Unidos.

Es esa misma puerta abierta, la de Estados Unidos, la que quiere reforzar el Valencia, consciente de que en Estados Unidos viven más de 35 millones de mexicanos entre gente nacida en México y descendientes de primera, segunda e incluso tercera generación, que incluso consume más Liga MX que MLS.

Pero no es sólo por el espectador mexicano, sino también por el estadounidense. El Valencia ya intentó aprovechar el tirón de Yunus Musah para jugar en Estados Unidos, aunque finalmente no pudo, inciden desde el club, que también destaca que EEUU es otro ‘Tier1’ y ahora, con este encuentro, siguen la estrategia de internalización que pide La Liga a través de la LaLiga Impulso y que mide a través de diversos KPI.

Una sorpresa en su imagen

El interés por el amistoso con la selección mexicana traspasa al propio club e incluso sus patrocinadores quieren estar en puebla, como es el caso de TM Grupo Inmobiliario, que cuenta con cuatro hoteles en Riviera Maya a través de de ‘The Fives Hotel & Residences’ y que tiene objetivos comerciales potentes en la región.

Por eso mismo, el Valencia prepara una camiseta especial para jugar el sábado, con nuevos logos, y, en ese sentido, el Valencia sigue explorando oportunidades de negocio para el mismo partido, por el que el club sumará una cantidad económica muy importante, sobre todo para las estrecheces económicas del club. EFE

1012165

crn/nam