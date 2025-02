México niega que sea un «condicionante» de EEUU imponer aranceles a China

Ciudad de México, 24 feb (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, negó este lunes que el Gobierno de Estados Unidos exija como «condicionante» que México imponga aranceles a China a cambio de evitar los impuestos del 25 % a los productos mexicanos, como informó la prensa estadounidense.

“No es condicionante de EE.UU., el asunto es llegar a un acuerdo que permita proteger y garantizar que no haya aranceles entre nuestros países, que continúe el acuerdo comercial y, en todo caso, inicie la revisión del tratado comercial, que tiene su fecha en 2026 y que puede iniciar ahora», respondió en su conferencia matutina.

Sus declaraciones se producen después de que Bloomberg indicó que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, pidió en su reunión del jueves al secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, que el Gobierno mexicano imponga aranceles a China para evitar las medidas comerciales del presidente estadounidense, Donald Trump.

La mandataria mexicana manifestó que espera llegar a un acuerdo esta semana con Estados Unidos sobre los aranceles e, incluso, buscaría una llamada con Trump sobre el tema, pero negó que estos impuestos a China sean una de las condiciones.

“Nosotros lo que establecemos es que hay que priorizar; lo he dicho desde el principio, la relación y el acuerdo comercial en Estados Unidos, y pedimos a Estados Unidos que priorice su acuerdo comercial con México y con Canadá», comentó.

La próxima semana vence la pausa de un mes a los aranceles del 25 % a México que concedió Trump a cambio del despliegue de 10.000 efectivos de la Guardia Nacional mexicana en la frontera con Estados Unidos para combatir el flujo de drogas y migrantes.

La presidenta mexicana argumentó que la manera de «fortalecer a los tres países frente a otras regiones del mundo» es defender el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“En ese sentido, no planteamos en particular China, sino aquellos países con los que no tenemos acuerdo comercial, es algo que, incluso, en la conversación que tuve con el presidente de China (Xi Jinping) en el G20 (en Brasil en noviembre pasado), se lo planteé», sostuvo.

Sheinbaum, quien antes ha acusado a Estados Unidos y Canadá de tener mayor comercio con China del que tiene México, recordó que su antecesor, Andrés López Obrador Obrador (2018-2024) puso aranceles a países con los que no hay tratados comerciales.

“Nosotros con China no tenemos un acuerdo de libre comercio, hay otros países asiáticos con los que tampoco tenemos acuerdos comerciales, bueno, hay acuerdos comerciales, pero no de libre comercio, entonces es parte de lo que se está trabajando», expresó. EFE

