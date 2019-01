Avalanches claim two lives in Switzerland

¡Por fin, llegó la nieve! 06 de enero de 2019 - 16:46 El tan esperado invierno llegó finalmente a Suiza y cubrió con un manto blanco diversas regiones del país durante el fin de semana. En la localidad grisona de St Antönien la capa de nieve alcanzó más de 70 centímetros. El servicio meteorológico suizo, MeteoSwiss, prevé más nevadas esta semana en virtud de un frente húmedo y cálido sobre los Alpes del norte. En el cantón de los Grisones, en el sudeste del país, la nieve formó capas de entre 40 y 70 centímetros el sábado y el domingo por la mañana. La población de St Antönien, situado a 1.510 metros sobre el nivel del mar registró 73 centímetros. Algunos valles bajos también se cubrieron de nieve durante el fin de semana. Sin embargo, hubo muy poca en la parte francófona del país y ninguna en la zona meridional más cálida de la frontera con Italia. La estación meteorológica de Locarno-Magadino, en el cantón del Tesino, registró la noche de enero más suave (11 grados centígrados) desde que comenzaron los registros en 1959. El aumento de las nevadas conlleva peligros. Muchas zonas montañosas de la Suiza central y oriental corren un riesgo elevado de avalanchas desde hace algunas semanas. A principios de esta semana, dos personas murieron y otras resultaron heridas como consecuencia de diversos deslizamientos de nieve.