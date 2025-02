Manuel Tovar (Costa Rica): «Espero que la UE actúe con cabeza fría ante Trump»

Bruselas, 10 feb (EFE).- El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, mostró su esperanza este lunes de que la Unión Europea actúe «con cabeza fría» ante las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y deseó que ambas partes lleguen a acuerdos «por el bien no necesariamente de la relación transatlántica, sino de la humanidad».

«Yo esperaría que haya calma, que las autoridades europeas actúen con cabeza fría, que sigan conversando y que ojalá, por el bien no necesariamente de la relación transatlántica, sino de la humanidad, puedan llegar a acuerdos importantes», porque el resultado de la discusión «va a tener impacto en el mundo entero», dijo Tovar en una entrevista con EFE.

En este sentido, recordó que Trump ha llegado a un acuerdo «al límite» con México y Canadá para suspender durante un mes la imposición de los aranceles del 25 % que anunció el 31 de enero.

«Hay espacio para continuar sin el yugo o la amenaza de unos aranceles», aseguró el ministro, quien subrayó que Washington y Bruselas «tienen una relación transatlántica histórica» que es «muy estratégica, va más allá de lo comercial», dado que Estados Unidos y la gran mayoría de países de la UE son aliados en la OTAN.

A la hora de negociar con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, dijo que hay que tener en cuenta que «Trump es una persona absolutamente transaccional y él tiene que sentir que fruto de una discusión, ha ganado algo», aunque, al mismo tiempo, lo que «hay que buscar es que la otra contraparte también sienta que de una negociación, también ha ganado algo».

«Vivimos en una era transaccional donde ya no solo los valores pesan en las relaciones bilaterales o externas, sino que los intereses tienen su lugar. Navegar en esas aguas no es fácil, no es sencillo, pero para negociar con Trump, tiene que sentir que ha obtenido sus objetivos de política pública», continuó Tovar.

En esa negociación «podría darse el caso de a lo mejor, tener que renunciar a algunos principios», pero para el ministro costarricense el objetivo es «buscar el balance entre los valores y los intereses».

«Yo no veo a Europa renunciando a sus principios, pero tal vez las contrapartes tenemos que ser pragmáticas en la forma en que buscamos atender nuestras ambiciones. Tal vez no podemos obtener todo lo que queremos ahorita, pero generamos un espacio de confianza» para «avanzar y discutir otros puntos», apuntó.

En este contexto, Tovar quiere que Costa Rica ejerza el papel de «árbitro», aprovechando que este año va a presidir la reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), teniendo en cuenta, además, que su país «no representa ninguna amenaza» para Estados Unidos.

«Costa Rica no es un país que exporta gente, sino que lo que exportamos son productos de alto valor y somos un país más bien de acogida de emigrantes», expuso Tovar, quien destacó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, «ha encontrado en Costa Rica un socio estratégico», durante la gira que la semana pasada concluyó en Latinoamérica.

Expansionismo norteamericano

Tovar dijo también que no está preocupado por las amenazas expansionistas de Trump, ya que «no va a tomar Groenlandia ni va a anexionarse Canadá».

«Yo no tengo una preocupación por un expansionismo norteamericano desde un punto de vista territorial hacia Groenlandia o Canadá, porque eso no va a ocurrir. Estados Unidos no va a tomar Groenlandia ni va a anexionarse Canadá», afirmó Tovar.

«A veces tenemos que entender que se dicen algunas cosas, pero lo que se persigue es otra cosa» y «simplemente, en lo que hay que enfocarse es en tener las mejores relaciones», apuntó.

En cuanto a «las discusiones sobre el Canal de Panamá, entendemos que la preocupación (de Estados Unidos) no reside tanto directamente en el canal, sino en los puertos de acceso al canal, que son controlados por unas subsidiarias chinas o de Hong Kong, que al final de cuentas, impacta en el canal mismo», observó el ministro.

«Son discusiones bilaterales que tiene que darse entre Panamá y Estados Unidos (…) porque las dos partes sabrán muy bien los términos en los cuales acordaron el manejo del canal. Lo importante es asegurar que mientas exista un debate, no haya disrupciones en el comercio que puedan afectar a todos los usurarios», manifestó Tovar. EFE

