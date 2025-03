Martes, 25 de marzo de 2025

18 minutos

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Ucrania espera conocer los resultados de la reunión entre Rusia y EEUU sobre una tregua parcial para seguir avanzando en los contactos con la delegación estadounidense en Arabia Saudí.

– El presidente ruso, Vladímir Putin, encabeza el Consejo Presidencial para la Cultura y el Arte de Rusia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Ucrania intensifica actualmente la producción de su misil Neptuno de largo alcance, que espera que contribuya a equilibrar la guerra al reforzar su capacidad de respuesta a los ataques rusos con misiles y aviones no tripulados. Por Rostyslav Averchuck.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén.- Israel continúa los ataques por tierra y aire sobre la Franja de Gaza, donde no entra comida ni combustible desde hace más de tres semanas por el bloqueo israelí, mientras se espera la respuesta del Gobierno de Benjamin Netanyahu a la propuesta de Egipto para la liberación de rehenes y la reanudación de la tregua, que ya ha sido aceptada por Hamás.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– Dos madres y una esposa de rehenes latinoamericanos cautivos en la Franja de Gaza charlan con los medios sobre su experiencia. (Texto)(Foto)(Vídeo)

GUERRA COMERCIAL

Washington – El secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, se reúne con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, en busca de una solución que evite una escalada arancelaria entre Estados Unidos y la UE, tras las últimas decisiones de la Casa Blanca en materia comercial.

(Texto) (Foto)

– La representante Comercial Adjunta de EE. UU. para Asia Meridional y Central, Brendan Lynch, junto con un equipo de funcionarios del gobierno estadounidense, comienza una visita a la India de 4 días para reunirse con interlocutores indios en el marco de las conversaciones comerciales bilaterales en curso y las amenazas de Estados Unidos con imponer aranceles recíprocos al país. (Texto)

TURQUÍA OPOSICIÓN

Estambul- La tensión continúa este martes en Turquía con más protestas contra el arresto del alcalde socialdemócrata de Estambul, Ekrem Imamoglu, que la oposición denuncia busca sólo apartarlo como rival electoral del presidente del país, Recep Tayyip Erdogan.

(Texto)(Foto)

ALEMANIA PARLAMENTO

Berlín – La Cámara Baja alemana celebra la sesión constituyente tras las elecciones generales del 23 de febrero, en las que los conservadores tendrán el mayor número de escaños, seguidos de la ultraderecha y los socialdemócratas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UE RIBERA

Bruselas – La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, aborda con el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, en una conversación los actuales desafíos de la Unión Europea y la importancia de la presencia española al más alto nivel en la UE en esta encrucijada geopolítica y económica.

(El evento ha sido organizado por la Agencia EFE con motivo de su más de medio siglo de presencia en Bruselas)

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

UE MATERIAS PRIMAS

Bruselas – La Comisión Europea presenta la primera lista de proyectos estratégicos destinados a mejorar y diversificar el suministro de materias primas críticas para Unión Europea, como litio, níquel o titanio, con el fin de reducir su dependencia de terceros en un área clave para la transición ecológica o la industria de defensa.

(Texto)

FRANCIA SARKOZY

París – La Fiscalía comienza su requisitoria con las penas que va a solicitar contra Nicolas Sarkozy y los otros acusados en el proceso por la presunta financiación de la campaña presidencial del expresidente francés en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.

(Texto)(Vídeo)

BRASIL BOLSONARO

Brasilia – La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil realiza dos sesiones extraordinarias para analizar la denuncia contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por presuntamente maquinar un golpe de Estado para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva.

(Texto) (Foto) (Video)

MARADONA JUICIO

Buenos Aires – El juicio sobre la muerte de Diego Armando Maradona, en el que están acusados siete profesionales de la salud, prosigue con las declaraciones de Andrea Flavia Jordan, agente inmobiliaria que gestionó el alquiler de la casa donde falleció el ídolo, y Santiago Giorello, propietario de la vivienda.

(Texto)

EEUU INMIGRACIÓN

Miami – Más de medio millón de inmigrantes cubanos, venezolanos, nicaragüense y haitianos tienen menos de un mes para sortear su estatus legal en EE.UU. en medio de un plan masivo de deportaciones tras la eliminación de un permiso humanitario temporal o ‘parole’ que vence el próximo 24 de abril tras una orden de la Administración Trump.

(Texto)

GÉRARD DEPARDIEU

París – El actor francés Gérard Depardieu sigue en el banquillo bajo la acusación de una presunta agresión sexual a dos mujeres durante el rodaje de una película en 2021.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

SERIES ADOLESCENCIA

Londres – La nueva serie ‘Adolescencia’ ha traspasado la pantalla como un fenómeno global y ha llevado el debate sobre la seguridad en línea y el uso de teléfonos móviles y redes sociales entre los jóvenes hasta el Parlamento británico.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00h.- Bruselas.- UE EUROBARÓMETRO.- El Parlamento Europeo publica el Eurobarómetro de invierno, con datos sobre las expectativas de los ciudadanos europeos sobre cómo la UE debe protegerles contra las crisis globales, reforzar su seguridad y defensa e impulsar su competitividad. (Infografía)

09:00h.- París.- GÉRARD DEPARDIEU.- Continúa el juicio contra el actor francés Gérard Depardieu, juzgado por presunta agresión sexual a dos mujeres durante un rodaje en 2021. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Múnich.- ALEMANIA COYUNTURA.- El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) publica su índice de confianza empresarial de marzo. (Texto)

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA RAF.- Empieza en Verden (norte de Alemania) el primer juicio contra la exterrorista de la RAF Daniela Klette, detenida el año pasado tras décadas en la clandestinidad, cuando cometió supuestamente con dos cómplices los 13 atracos a mano armada que se le imputan en este caso. (Texto)

10:30h.- Berlín.- CAMBIO CLIMÁTICO.- El presidente designado para la COP30 que se celebrará en noviembre en la ciudad brasileña de Belém, André Corrêa do Lago, y la secretaria de Estado y enviada especial de Alemania para la Acción Climática Internacional del Ministerio de Exteriores, Jennifer Morgan, inauguran el Diálogo sobre el Clima de Petersberg, que marca el rumbo de las negociaciones sobre el clima en la Conferencia Mundial sobre el Clima. (Texto)

11:15h.- Bruselas.- UE RIBERA.- Conversaión entre la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, así como responsable de la cartera de Competencia, Teresa Ribera, y el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, sobre los desafíos de la Unión Europea en esta encrucijada geopolítica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Bruselas.- UE MATERIAS PRIMAS.- La Comisión Europea presenta la primera lista de proyectos estratégicos destinados a mejorar y diversificar el suministro de materias primas críticas para Unión Europea, como litio, níquel o titanio, con el fin de reducir su dependencia de terceros en un área clave para la transición ecológica o la industria de defensa.

12:00h.- Madrid.- MODA NOVIAS.- La pasarela de moda de novias Atelier Couture cumple diez años y traslada sus dos jornadas de desfiles a la Real Fábrica de Tapices donde presentarán sus propuestas firmas de costura artesana como Natacha Arranz, Esther Noriega, Lucía Cano, o Alejandro Maillo. Real Fábrica de Tapices -entrada por calle Vandergoten esquina Julian Gayarre. (Texto)

13:00h.- Varsovia.- UE SANIDAD.- La ministra española de Sanidad, Mónica García participa en el Consejo informal de ministros de Salud de la Unión Europea (UE), que debaten cómo garantizar el bienestar mental de niños y jóvenes en un mundo digitalizado. También evalúan qué factores influyen en la eficacia de los programas de prevención y qué puede hacerse para garantizar que los pacientes de toda la Unión Europea tengan acceso a los medicamentos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- París.- FRANCIA SARKOZY.- La Fiscalía comienza su requisitoria con las penas que va a solicitar contra Nicolas Sarkozy y los otros acusados en el proceso por la presunta financiación de la campaña presidencial del expresidente francés en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.

14:00h.- Londres.- GRAYSON PERRY.- La Wallace Collection de Londres acoge una exposición con más de 40 nuevas obras del artista británico Grayson Perry. (Foto)(Vídeo)

17:30h.- Bruselas.- JORNADA LABORAL.- La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, participa en una conferencia en el Parlamento Europeo sobre la reducción de la jornada laboral junto a representantes de CCOO, UGT y la Confederación Europea de Sindicatos.

Moscú.- RUSIA CULTURA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, encabeza el Consejo Presidencial para la Cultura y el Arte de Rusia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- TURQUÍA EEUU.- El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, viaja a EE.UU. y se reúne con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y otros altos cargos estadounidenses. (Texto)

París.- TEDH R.UNIDO.- El Tribunal de Estrasubrgo se pronuncia sobre el recurso de una mujer que denunció que dieran en adopción a uno de sus hijos contra su voluntad por los problemas psiquiátricos que habían conducido a su internamiento.

Minsk.- BIELORRUSIA INVESTIDURA.- Alexandr Lukashenko es investido para su séptimo mandato como presidente de Bielorrusia. (Texto)

Berlín.- EUROPA PATENTES.- La Oficina Europea de Patentes (OEP) publica su Índice de Patentes de 2024. (Texto) (Infografía)

Berlín.- ALEMANIA PARLAMENTO.- La Cámara Baja celebra la sesión constituyente tras las elecciones generales del pasado 23 de febrero, en las que los conservadores tendrán el mayor número de escaños, seguidos de la ultraderecha y los socialdemócratas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE MOTOR.- La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) publica las cifras de matriculaciones de turismos en febrero pasado (Texto)

América

12:00h.- Brasilia.- BRASIL TIPOS.- El Banco Central divulga el acta de la reunión de la semana pasada en la que definió la nueva tasa básica de intereses de Brasil. (Texto)

14:30h.- Washington.- EEUU HISTORIA.- La Biblioteca del Congreso estadounidense presenta la exposición «The Two Georges: Parallel Lives in an Age of Revolution», que explora las vidas y el legado del primer presidente estadounidense, George Washington (1789-1797) y del rey británico Jorge III a través de sus cartas, diarios e ilustraciones.

14:30h.- Ciudad de México.- MÉXICO VIOLENCIA.- México presenta un informe de seguridad una semana antes de los aranceles de Trump (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Nueva York.- ONU SIRIA.- El ministro danés de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, preside en el Consejo de Seguridad una sesión sobre Siria. (Texto)

15:00h.- Cartagena de Indias.- OMS CONTAMINACIÓN.- Segunda Conferencia Global sobre Salud y Polución Atmosférica organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno de Colombia. Centro de Convenciones. (Texto) (Foto)

15:00h.- Nueva York.- ONU SIRIA.- El Consejo de Seguridad debate la situación política y humanitaria en Siria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Washington.- EEUU SEGURIDAD.- La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos y el director del FBI comparecen ante un comité del Senado para hablar sobre amenazas globales y otros retos para el país.

16:00h.- San José.- HONDURAS DERECHOS HUMANOS.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebra una audiencia pública por una demanda contra el Estado de Honduras por la muerte de la mujer trans Leonela Zelaya, quien en 2004 habría sido golpeada por agentes de la Policía y luego fue asesinada con arma blanca. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Texto)

16:15h.- Washington.- EEUU LATINOS.- Cerca de 130 organizaciones que trabajan en ayuda de la comunidad latina en Estados Unidos denuncian en una conferencia de prensa ataques a esa población y un incremento del coste de la vida desde la llegada al poder del republicano Donald Trump. La conferencia de prensa contará con legisladores demócratas como Maxwell Frost. House Triangle

17:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Más de medio millón de inmigrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos tienen menos de un mes para sortear su estatus legal en EE.UU. en medio de un plan masivo de deportaciones tras la eliminación de un permiso humanitario temporal o ‘parole’ que los beneficiaba, pero que ahora vence el próximo 24 de abril tras una orden de la Administración Trump. (Texto)

20:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO AUTOMÓVIL.- México presenta ‘Taruk’, el primer autobús eléctrico 100 % mexicano (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- Sao Paulo.- JBS RESULTADOS.- La cárnica brasileña JBS presenta sus resultados anuales del 2024.

Guayaquil.- ECUADOR CONFLICTO.- Ecuador no ha estado preparado para enfrentar el aumento de la violencia derivada del auge del crimen organizado y tiene enormes desafíos para investigar las redes criminales, la vinculación de agentes del Estado y para trabajar con las víctimas de violaciones a derechos humanos, según asegura Carlos Martín Beristain, investigador español de este tipo de violaciones en América Latina y otras partes del mundo. Por Cristina Bazán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- GUERRA COMERCIAL.- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se reúne en Washington con las autoridades correspondientes de Estados Unidos para seguir abordando una solución que evite una escalada de aranceles entre las dos partes. (Texto) (Foto)

Montevideo.- URUGUAY POLÍTICA.- Los candidatos a intendente de Montevideo por el oficialista Frente Amplio, favorito en todas las encuestas para seguir en el poder por cinco años más, disertan en un desayuno organizado por la Cámara de Comercio Española. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- El juicio sobre la muerte de Diego Armando Maradona, en el que están acusados siete profesionales de la saludo, prosigue con las declaraciones de Andrea Flavia Jordan, agente inmobiliaria que gestionó el alquiler de la casa donde falleció el ídolo, y Santiago Giorello, propietario de la vivienda.

Miami Gardens.- TENIS MIAMI.- ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Miami (EEUU) (Hasta 30). Hard Rock Stadium (Texto) (Foto)

Nueva York.- EEUU NARCOTRÁFICO.- Comparece ante un tribunal el ‘narco’ mexicano Vicente Carrillo ‘El Viceroy’, exlíder del Cártel de Juárez y acusado por EE.UU. de narcotráfico, empresa criminal y de ordenar el asesinato de miembros de cárteles rivales desde 2019.

El Alto.- FÚTBOL MUNDIAL 2026: BOLIVIA URUGUAY.- La selección de fútbol de Bolivia recibe a Uruguay en un partido de la decimocuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas al Mundial del 2026. (Foto)

Washington.- TURQUÍA EEUU.- El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, viaja a EE.UU. y se reúne con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y otros altos cargos estadounidenses. (Texto)

África

Malabo.- ÁFRICA CUBA.- El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, termina su visita oficial a Guinea Ecuatorial, escala final de su gira por África.

Praia.- CABO VERDE ESPAÑA.- La reina Letizia inicia una visita a Cabo Verde durante la que mantendrá un encuentro con los cooperantes españoles en ese país, conocerá en la isla de Santiago proyectos de empoderamiento y autonomía económica de las mujeres y visitará casas de acogida y cooperativas.

Oriente Medio

08:00h.- Tel Aviv.- ISRAEL REHABILITACIÓN.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, y el ministro de Defensa, Israel Katz, participan en una charla sobre la rehabilitación de soldados y rehenes en la Universidad de Tel Aviv.

16:30h.- Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Dos madres y una esposa de rehenes latinoamericanos cautivos en la Franja de Gaza charlan con los periodistas sobre su experiencia. (Texto) (Vídeo)

Asia

01:20h.- Tokio.- JAPÓN BRASIL.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, es recibido por el emperador de Japón, Naruhito, en el marco de su visita de estado al país. Palacio Imperial de Tokio (Texto) (Foto)

11:00h.- Seúl.- ASIA GASTRONOMÍA.- Se presenta en Seúl la lista de los 50 Mejores Restaurantes de Asia, elegidos por un exclusivo grupo formado por 300 chefs, críticos gastronómicos y expertos culinarios de toda la región. Grand Hyatt Seoul (Texto)

Camberra.- AUSTRALIA PRESUPUESTOS.- El gobierno de Australia tiene previsto presentar ante el Parlamento los presupuestos generales para 2025/26. (Texto)

Boao.- FORO BOAO.- Se celebra el Foro Económico de Boao, organizado por China y considerado la alternativa asiática a Davos.

Nueva Delhi.- INDIA EEUU.- La representante Comercial Adjunta de EE. UU. para Asia Meridional y Central, Brendan Lynch, junto con un equipo de funcionarios del gobierno estadounidense, comienza una visita de 4 días para reunirse con interlocutores indios en el marco de las conversaciones comerciales bilaterales en curso. (Texto)

Bangkok.- TAILANDIA POLÍTICA.- Los miembros del Parlamento de Tailandia debaten por segunda jornada una moción de censura en contra de la primera ministra, Paethongtarn Shinawatra, en el cargo desde agosto de 2024, por supuestas influencias de su familia en el Gobierno. Cámara de Representantes, Bangkok.

Tokio.- JAPÓN BRASIL.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a una cena oficial en el Palacio Imperial de Tokio durante su visita de estado al país. Palacio Imperial de Tokio (Texto)

Pekín.- CHINA PORTUGAL.- El Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, visita a China para reunirse con su hómologo chino, Wang Yi, en un momento de desavenencias sobre la guerra en Ucrania y fricciones comerciales entre el gigante asiático y la Unión Europea

Hong Kong.- CHINA TELECOM RESULTADOS.- La junta directiva de la operadora telefónica estatal china China Telecom se reúne para aprobar la cuenta de resultados del ejercicio 2024. (Texto)

Tokio.- JAPÓN BRASIL.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, realiza una visita de Estado a Japón durante la que se reunirá con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, y será recibido por el emperador Naruhito.

Seúl.- ASIA 50 BEST.- Se hace pública la lista Asia’s 50 Best Restaurants 2025, que selecciona los 50 mejores restaurantes del continente asiático. (Texto)

