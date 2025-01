Meloni debe explicar en el Parlamento si negocia un acuerdo con Musk, pide la oposición

3 minutos

Roma, 8 ene (EFE).- La adopción por parte del Gobierno italiano de un sistema de comunicación por satélite Starlink de la empresa SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, sería un error y la primera ministra, Giorgia Meloni, debe acudir al Parlamento para explicarse, ha reclamado la oposición italiana.

Los líderes del socialdemócrata Partido Demócrata (PD), del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y del centrista Italia Viva (IV) han pedido la comparecencia de la mandataria, líder de los ultraderechistas Hermanos de Italia (HdI), después de que Meloni reconociese contactos con SpaceX, aunque negó que haya alcanzado ningún acuerdo.

La polémica ha aumentado en los últimos días, después de que la agencia Bloomberg publicara que el Ejecutivo italiano estaba muy cerca de un acuerdo por valor de 1.500 millones de dólares con la compañía de Musk para el uso de Starlink para la seguridad nacional, lo que fue desmentido tajantemente por la oficina de la primera ministra.

«La declaración no refutaba a Bloomberg. Decía ‘no hemos firmado’, no ‘no estamos negociando’. Esa discusión tiene que explicarse en el Parlamento», dijo el líder de IV, el ex primer ministro Matteo Renzi, al asegurar que «si el Gobierno quiere llevar a cabo una operación debe explicarnos por qué Musk sí y otros no. Y de dónde sale el dinero».

La petición de Renzi se suma a las de Elly Schlein, secretaria general del PD, el mayor de la oposición, y del ex primer ministro Giuseppe Conte, líder del M5S, preocupados por un posible acuerdo que consideran un error político y económico.

«La carrera de la derecha italiana por besar los pies del hombre más rico del mundo estaría adquiriendo rasgos ridículos, si no fuera porque están en juego la seguridad nacional, el dinero de los ciudadanos italianos y sus datos sensibles», dijo Schlein, que se refirió a un controvertido tuit de Matteo Salvini, vicepresidente del Gobierno.

«Salvini, con la confirmación del propio Musk, desmintió efectivamente la declaración de Palazzo Chigi (la sede de la presidencia del Gobierno) que afirmaba que ‘no se está cerrando un acuerdo para el uso del sistema Starlink entre el Gobierno y SpaceX’, dijo, al exigir que Meloni «acuda al Parlamento para informar sobre este paradójico asunto».

En su polémico tuit, Salvini escribió «Musk es un líder mundial en innovación: un posible acuerdo con él para garantizar la conexión y la modernidad en toda Italia no sería un peligro, sino una oportunidad. Confío en que el Gobierno acelere en esta dirección, porque ofrecer mejores servicios a los ciudadanos es un deber».

A lo que Musk respondió: «Esto será genial. Otros países de Europa seguirán su ejemplo».

Si se firmara el acuerdo, Italia se convertirá en el primer país de la Unión Europea (UE) en comprometerse formalmente con SpaceX, de Musk, lo que generaría dudas sobre la posición del país respecto las prioridades estratégicas europeas.

El pasado lunes, Meloni, reconoció que estaban en contacto con SpaceX, pero negó que «se hayan firmado contratos o acuerdos entre el Gobierno italiano y la empresa SpaceX para el uso del sistema de comunicaciones por satélite Starlink».

Meloni tiene una estrecha sintonía con Elon Musk, con quién se ha reunido varias veces estos últimos tiempos, un vínculo que ha sido criticado por detractores y fuerzas de la oposición, que han señalado un potencial conflicto por los vínculos de la primera ministra con un magnate que tiene intereses económicos privados en Italia. EFE

jma/jac