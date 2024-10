Meta lanza un filtro de realidad aumentada con imágenes de la Agencia EFE

3 minutos

Madrid, 15 oct (EFE).- Meta ha lanzado este martes un filtro de realidad aumentada en Instagram y Facebook que permite adentrarse en momentos significativos de la historia reciente de España a través de imágenes y fotografías captadas por la Agencia EFE, que este año celebra su 85 aniversario.

La primera marcha del Orgullo (1978) en Madrid, la primera ceremonia de los Premios Goya (1987) o las imágenes más impactantes de la erupción del volcán de La Palma (2021) son algunos de los hitos con los que Meta y EFE pretenden acercar nuestra historia a las generaciones más jóvenes.

El filtro coloca al usuario en el mismo plano que una serie de fotografías que van surgiendo desde el fondo y que se pueden capturar y manipular mediante gestos con las manos, sin necesidad de tocar la pantalla, para hacer selfis o vídeos con ellas.

Además de los citados, el filtro propone otros escenarios como las icónicas imágenes en blanco y negro de la única visita de los Beatles a España (1965); los momentos más emotivos de los Juegos Olímpicos de Barcelona (1992); la victoria de la selección española en el Mundial de Sudáfrica (2010) o la impactantes imágenes que generó la borrasca Filomena en las calles de Madrid (2021).

Para optimizar su difusión y alcance, los creadores de contenido Joaquín Reixa y Patricia Fernández, en colaboración con Meta, ampliarán el contexto sobre estos acontecimientos y el uso del filtro a través de sus perfiles, bajo el la etiqueta #MetaxEFE85.

Para el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, «la creación de este filtro de realidad aumentada se engloba perfectamente en nuestro objetivo de conectar la historia con la gente y, especialmente, con los más jóvenes. Además, el filtro de realidad aumentada le otorga un carácter inmersivo que creemos que refleja el empuje de las nuevas tecnologías y la de la rápida evolución de la sociedad actual”.

Oliver recuerda que “aunque muchas veces la historia se ha escrito con sangre, también se ha narrado con inventos, logros y avances que han marcado la humanidad hasta nuestros días; en la mayoría de ellos no había internet ni redes sociales, pero los hechos quedaron registrados en fotografías y textos. Gracias a los periodistas de EFE podemos hoy hacer un repaso de algunos de los acontecimientos que han tenido más relevancia mundial para no olvidar y no dejar de aprende».

Todos los momentos recogidos por el filtro, y muchos otros ocurridos en todo el mundo, podrán verse en la exposición multimedia que se inaugurará en Madrid el próximo 14 de noviembre en el Espacio Larra Laboratorio de Periodismo con un diálogo entre la directora de PHotoESPAÑA, María Santoyo; el presidente de la Agencia EFE y la fotoperiodista de EFE en América, Sashenka Gutiérrez, Premio Ortega y Gasset en 2022.

Bajo el título ‘Tu memoria colectiva’, la muestra ofrece una interpretación artística de los grandes y pequeños acontecimientos universales que componen el mapa pixelado de nuestra historia, y en los que siempre hubo una cámara de EFE.

Una combinación de materiales, volúmenes y arquitecturas creada con las fotografías más inesperadas de la Agencia, que propone un recorrido no lineal por los hechos y protagonistas de este periodo, vistos desde el rigor, la trascendencia y el humor.

Fotografías, sonidos y sensaciones que forman parte de nuestro álbum de recuerdos pasados y futuros, el constante y discreto papel de EFE en la construcción de la memoria colectiva. EFE

jmc/jls/ie