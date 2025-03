Milei califica de «mentiroso» al diputado agredido por uno de sus asesores en el Congreso

Buenos Aires, 1 mar (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, calificó este domingo de “mentiroso” al diputado opositor de la centroizquierda Unión Cívica Radical (UCR), Facundo Manes, luego de que éste acusara al asesor presidencial Santiago Caputo y su entorno de haberlo agredido verbal y físicamente durante la inauguración del año legislativo.

“Aquí la prueba de lo mentiroso que es Manes y de la basura que son los periodistas que intentaron hacer de esto un escándalo…muchos periodistas son parte del problema… coimeros…(sic)”, recriminó Milei, esta madrugada en su cuenta de X, junto a un video editado y sin sonido, en el que Caputo le da dos palmadas en el pecho a Manes.

La situación inició cuando Manes le reclamó al presidente, durante su discurso, por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y el nombramiento por decreto de dos jueces de la Corte Suprema.

Tanto Milei como los legisladores de su partido, La Libertad Avanza (LLA), increparon al diputado que alzaba una copia de la Constitución Nacional como respuesta.

Al término del discurso, el asesor presidencial fue a buscar a Manes en los pasillos del Congreso donde cruzaron palabras, lo amenazó, le tocó el rostro con la mano y le dio dos palmadas en el pecho, mientras un colaborador de Caputo intentaba tapar las cámaras de la prensa que registraba el episodio.

“Vino Caputo y me dice: ‘Ya vas a ver, ya vas a escuchar de mí. No puedo creer lo que hiciste’. Cuando yo como diputado nacional le pregunté al presidente si no iba a hablar de la criptoestafa y de los jueces por decreto”, relató Manes ante la prensa.

Visiblemente nervioso, el legislador de la UCR afirmó: “Vino alguien y me pegó dos piñas (puñetazos)”, pero negó que se tratase de Caputo, si no de “alguien que vino con Caputo”.

Manes reiteró que lo golpearon dos veces en el pecho y aseguró que hará la denuncia correspondiente.

Tras el incidente, la UCR publicó un comunicado en el cual mencionó que “las agresiones verbales y físicas por parte de asesores del presidente de la Nación contra el diputado radical Facundo Manes son un episodio inédito en nuestra democracia y un nuevo avance en el autoritarismo libertario”.

El peronismo de Unión por la Patria también repudió “las amenazas y agresiones contra el diputado”.

“Luego de lo sucedido, nuestro presidente de bloque, Germán Martínez y los diputados Juan Marino y Eduardo Toniolli estuvieron al lado de Manes, acompañándolo en todo momento. Milei: basta de violencia”, indicaron en sus redes sociales.

Desde el espacio político de Milei, el senador Francisco Paoltroni se hizo eco de la situación y le pidió al presidente no permitir que “atropellen las instituciones” y sugirió echar a Caputo del partido.

“Sr. Presidente Javier Milei: Usted que no acepta errores, creo que está más que claro lo que debe hacer con este personaje nefasto. Que no le tiemble el pulso como muchas veces manifestó, y no permita que atropellen las instituciones como lo están haciendo. Es un bochorno (vergüenza)”, escribió Paoltroni en su cuenta de X. EFE

aam/nvm