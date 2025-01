Natalia Jiménez en México: «EE.UU. ahora no es un lugar que le dé la bienvenida a nadie»

3 minutos

Cristina Sánchez Reyes

Ciudad de México, 23 ene (EFE).- El gran amor que siente por México y su música ha llevado a la española Natalia Jiménez a ser referente del regional mexicano y levantar la voz por la comunidad latina en países como Estados Unidos, lugar que hoy, dice, “no le da bienvenida a nadie”.

“Estados Unidos ahora no es un lugar en el que se le dé la bienvenida a nadie”, dice a EFE la intérprete, quien asegura que ha vivido en carne propia lo que es ser inmigrante.

“Cuando llegué a México no me conocía nadie, o sea, llegamos a picar piedra, básicamente, y yo lo que me encontré fue un recibimiento de cariño, de amor, de bienvenida, de ‘¿qué es lo que necesitas?’, ‘¿cómo te ayudamos para salir adelante?’ Y tienes todas estas herramientas para cumplir tus sueños”, rememora.

Señala que por ello está “profundamente” agradecida con el pueblo mexicano, y que «da miedo» cuando observa lo que está pasando en Estados Unidos, con las nuevas políticas migratorias que ha comenzado a implementar el presidente Donald Trump.

«EE.UU. es un país que se ha proclamado desde que se fundó como la tierra de los libres y la tierra donde se cumplen los sueños, si están utilizando ese marketing para su país, todas las personas que llegan con un sueño y todas las personas que llegan queriendo la libertad, se están encontrando con justo lo contrario”, lamenta.

Ante ello, dice, es importante reflexionar “si realmente merece la pena jugársela” para buscar el llamado “sueño americano” o buscar otro país donde sea posible que los inmigrantes puedan salir adelante.

Recuerda que hace dos años, a ella la discriminaron en un restaurante de Los Ángeles (California) solo por hablar español.

“Eso nada más se convierte en una cuestión que es como un veneno, que nada más empieza a expandirse, y tenemos que ser conscientes de que hay que levantar la voz y que cuando veamos que hay abuso y cuando veamos que hay situaciones de que somos discriminados como hispanos hay que levantar la voz”, señala.

Comienza su gira ‘La Jiménez’

La intérprete de temas como ‘Creo en mí’, ‘Algo más’ y ‘Me muero’ celebra el inicio de su gira ‘La Jiménez’ este 30 de enero en el Auditorio Nacional, emblemático recinto de la capital mexicana al que volverá por segunda ocasión.

“Estoy muy contenta y sobre todo estoy feliz porque estoy presentando esta gira que le tenía yo muchas ganas. Es una gira en la que estamos presentando las grandes canciones en español de todos esos grandes cantantes que ya no están con nosotros y que siempre he querido grabar y no he grabado”, enfatiza.

En este tour, la española promete muchas sorpresas, entre ellas un cambio de repertorio y la interpretación en vivo de los temas de su más reciente álbum ‘De Jiménez a Jiménez’, un tributo al compositor y cantante mexicano José Alfredo Jiménez, conocido como ‘El Rey de la canción ranchera’.

“Estoy muy orgullosa de ese proyecto, me encanta. Y sobre todo lo que más me gusta es que ahora en los conciertos puedo cantar las canciones de José Alfredo y la gente se vuelve loca, o sea, la gente enloquece con las canciones de José Alfredo y me divierto un montón viendo cómo se ponen a cantar y cómo se desgañitan”, afirma.

Jiménez se presentará también el 1 de marzo en Guadalajara y el 17 de mayo en Monterrey, además tendrá una presentación en Puerto Rico, el próximo 15 de febrero en el Coca Cola Music Hall, un evento especial para conmemorar el Día del Amor y la Amistad. EFE

