Niegan entrada a la Ciudad Prohibida de Pekín a diseñador Rick Owens por ropa extravagante

2 minutos

Pekín, 19 oct (EFE).- La Ciudad Prohibida de Pekín negó la entrada al diseñador estadounidense Rick Owens y otros tres acompañantes por sus atuendos y maquillaje extravagantes, que han provocado críticas tanto en la prensa oficial como en las redes sociales chinas.

La ropa «oscura y extraña» y el maquillaje extremo que lucían en el rostro provocaron el martes que Owens y los también diseñadores Michele Lamy, Hannah Rose Dalton y Steven Raj Bhaskaran -fundadores de la marca Fecal Matter (en inglés, «materia fecal») no pudieran acceder al recinto, una de las principales atracciones turísticas de la capital china.

Los creadores de Fecal Matter publicaron en su cuenta de Instagram lo sucedido junto a fotografías posando en la entrada de la Ciudad Prohibida en las que se aprecian sus atuendos, en su mayoría prendas negras muy estructuradas y botas a la altura de la rodilla.

Según los diseñadores, se trató de un incidente «humillante y deshumanizador», ya que el personal de seguridad les pidió que se desmaquillaran y se pusieran «ropa normal» para entrar en el lugar, a lo que ellos se negaron.

«Es el precio que pagamos por ser nosotros mismos y no comprometer nuestros valores», aseguran los creadores, que dicen que seguirán «provocando y empujando los límites para luchar contra quienes quieren acabar con la libertad de expresión».

Aunque la Ciudad Prohibida no se ha pronunciado sobre la polémica, el diario oficial Beijing Daily sí defendió la decisión de negar la entrada al grupo en un editorial en el que considera que «claramente no se trata de que la libertad para vestir de estas personas no fuera respetada, sino de que ellos no respetan la historia y la cultura chinas».

«Owens y su grupo llevaban atuendos raros y extraños y de hecho atraían las miradas de los viandantes», afirma el rotativo.

En las siempre efervescentes redes sociales chinas, el suceso también fue muy comentado y los internautas se decantaron más por la postura de la Ciudad Prohibida y pidieron respeto para el patrimonio cultural de su país: «Nadie permitiría a un chino en bañador entrar en una iglesia extranjera, ¿verdad?», remataba un usuario.

La marca Fecal Matter ha trabajado tanto con Owens como con otras marcas de moda de prestigio como Balenciaga y Alexander McQueen. EFE

lcl/rf