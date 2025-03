Nissan nombra nuevo presidente al mexicano Iván Espinosa

El atribulado fabricante japonés de autos Nissan anunció el martes el nombramiento del mexicano Iván Espinosa como presidente en sustitución de Makoto Uchida, quien deja el cargo tras el fracaso de las negociaciones para una fusión con su rival Honda.

Espinosa, quien asumirá en abril los cargos de presidente, director ejecutivo y CEO, dijo a la prensa que quiere continuar el trabajo de Uchida para «ayudarle a Nissan brillar de nuevo».

«Sinceramente creo que Nissan tiene mucho más potencial de lo que vemos hoy día», declaró el ejecutivo mexicano, agregando que trabajará «de cerca con nuestro talentoso equipo mundial para devolverle la estabilidad y el crecimiento a la empresa».

Nissan explicó que el cambio de jefatura fue para «alcanzar los objetivos de corto y mediano plazo de la empresa, al tiempo que se posiciona para el crecimiento de largo plazo».

Espinosa se incorporó a Nissan en 2003 en México y ocupó cargos en el sudeste asiático, antes de convertirse en director para México y América Latina en 2010.

Asumirá como director ejecutivo el 1 de abril, anunció la empresa.

«Dado que no he podido ganarme la confianza de algunos de nuestros empleados, y como la junta directiva me hizo la solicitud, concluí que (…) un nuevo inicio será lo mejor para Nissan», declaró Uchida.

Calificó a Espinosa como «un verdadero hombre de coches» que «aún está en sus 40’s y está lleno de energía».

«Cuento con él para superar las dificultades y conducir a Nissan fuertemente hacia el futuro», agregó Uchida.

– Fusión fallida –

Nissan anunció el año pasado la reducción de miles de puestos luego de reportar una caída de 93% en sus beneficios netos del primer semestre. Ahora proyecta una pérdida anual de más de 500 millones de dólares.

Honda y Nissan anunciaron en febrero el fin de sus negociaciones de fusión, que habría creado el tercer mayor fabricante de autos del mundo por unidades vendidas, detrás de Toyota y Volkswagen.

Las conversaciones, consideradas como una forma de alcanzar al gigante estadounidense Tesla y las firmas chinas en el segmento de vehículos eléctricos, habrían colapsado luego de que Honda propusiera convertir a Nissan en una subsidiaria, en lugar del plan inicial de integrarla en un nuevo holding.

Pero el semanario Nikkei Business reportó citando fuentes anónimas que Nissan, bajo su nuevo mando, podría reconsiderar la inversión de Honda aunque «no para convertirse en una subsidiaria»

Por su parte, el presidente de Honda, Toshihiro Mibe, ha dicho que las dos empresas seguirían buscando «sinergia» mediante una asociación estratégica anunciada en agosto que incluiría también al socio menor de Nissan, Mitsubishi Motors.

