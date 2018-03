No se trata tan sólo de la construcción de alminares

Este contenido fue publicado el 19 de septiembre de 2006 9:45 19 de septiembre de 2006 - 09:45

En 1978 nadie protestó por la construcción del alminar en la mezquita Petit-Saconnex en Ginebra. (Keystone)

La discusión sobre la construcción de alminares en los pueblos de Wangen bei Olten y Langenthal provoca inseguridad a la población. Las reacciones escritas de muchos suizos muestran miedo y hostilidad hacia los extranjeros.

El sociólogo Kurt Imhof advierte, en conversación con swissinfo, sobre un cambio de la cultura política en Suiza.

Las asociaciones de musulmanes en la comuna de Wangen, cercana a Olten (Zúrich) y el pueblo de Langenthal quieren construir alminares a sus mezquitas.



No obstante, ciudadanos y políticos preocupados por estos proyectos, temiendo una "avanzada islamista en Suiza" han creado un frente en su contra y exigen la prohibición de los alminares.



El debate ya no sólo ocupa a los sectores implicados en esas comunidades, sino que ha degenerado en un conflicto cultural en el que el Islam ha adquirido una concepción cada vez más negativa.



Esto se observa especialmente en las discusiones públicas sobre el tema transmitidas en los medios de comunicación y a través de las cartas de lectores en los diarios impresos.

Voces molestas y moderadas

Luego de que el Obispo Kurt Koch dijera en entrevista a un periódico que los musulmanes en Suiza tienen el derecho a elevar sus torres, se ha producido una marejada de reacciones epistolares.



"En vez de abrirle por completo las puertas al Islam, sería tarea de la Iglesia informar sobre esa enseñanza anticristiana. La violencia es una obligación en el Islam; por el contrario, Jesús predica el amor al enemigo", escribe un lector.



Otra opinión habla de "una nueva guerra centenaria" en el mundo occidental" que sólo podría tener fin "cuando ha sido vencido el terrible Islam".



Pero también hay voces moderadas: "En Canadá hay más religiones que en EE. UU. Cuando se visita Canadá se constata que allí cada religión tienen sus construcciones. ¿Por qué se puede en Canadá."

Cambio de la cultura política en Suiza

El conflicto, iniciado tras haberse presentado esas peticiones de construcción de alminares en algunos centros religiosos ya existentes en Suiza, atizó miedos difusos hacia lo desconocido, lo extraño.



Las voces, a veces agresivas, a veces inseguras y otras veces, amonestadoras, demuestran claramente que estos temores no sólo se derivan de la construcción de alminares. En la picota se encuentran los musulmanes que viven en Suiza.



"Ese conflicto debemos tomarlo en serio", advierte el sociólogo zuriqués Kurt Imhof. "Cada problema abordado sobre lo exótico cambia la cultura política en Suiza"



Lo que puede llevar a un conflicto fundamental en Suiza, provocando también cambios en la minoría, que se siente restringida. "En los musulmanes, esto provoca una resistencia integrativa", dice Imhof.

El Islam se reviste de un nuevo concepto de lo enemigo

En 1963, cuando se construyó el alminar en la mezquita de Mahmud en Zúrich y en 1978, la de la mezquita de Petit-Saconnex en Ginebra, no hubo debate alguno. Alminares en ese tiempo, sencillamente no eran un tema.



Pero los tiempos han cambiado. Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 y otros posteriores perpetrados por musulmanes que dicen haberlos realizados en nombre de Alá, los creyentes de la religión musulmana se han ganado de manera general un concepto enemigo en el mundo occidental.



El anti-islamismo adquiere una mayor significación que el antisemitismo, dice Kurt Imhof. "Nos dirigimos hacia una nueva dualización del mundo. El concepto enemigo del bloque oriental se sustituirá por el Islam."



El problema incluso se hará más complejo ya que además del momento político y étnico se agrega el religioso. "Con ello no sólo la paz étnica, sino también la religiosa corre peligro".

Política en base al Estado de derecho

Las insistentes discusiones en contra de los proyectos de construcción de alminares han sido rechazadas en base a las reglas de urbanización. No obstante, el gobierno cantonal de Zúrich quiere examinar una prohibición general de estas torres.



"La política debe remitirse al Estado de derecho y a la Constitución", advierte el sociólogo. "Si se quiere introducir una prohibición general para la construcción de alminares, se debe cambiar la Constitución, que garantiza ese derecho. Además, Suiza debería entonces salir de la Convención Internacional de Derechos Humanos.



swissinfo, Susanne Schanda

(Traducido del alemán por Patricia Islas Züttel)

Datos clave En Suiza viven alrededor de 350.000 musulmanes, muchos de ellos provenientes de los Balcanes y Turquía. En total, significan el 5% de la población total en Suiza. (En 1990 eran 2,2%, en 2000, 4,3%)



La guerra fue una razón significativa para el incremento de musulmanes en Suiza, quienes debieron huir del conflicto en la otrora Yugoslavia. Fin del recuadro

Contexto Los alrededor de 350.000 musulmanes que viven en Suiza cuentan con 160 espacios de oración en almacenes, garajes y centros culturales, denominadas mezquitas interiores sin alminar.



En condiciones similares se reúnen para profesar sus credos 28.000 hindúes, 21.000 budistas, 500 sikhs. Los 18.000 judíos se congregan en las 35 sinagogas existentes dentro de Suiza.



Los creyentes quieren salir de sus ghettos y exigen mayor reconocimiento público.



Hasta ahora sólo dos mezquitas con su alminar propio existen en Zúrich (desde 1963) y Ginebra (desde 1978).



Como las torres de las iglesias, los alminares en las mezquitas representan la presencia de Dios.



En Suiza, las iglesias católicas romanas y evangélicas tienen alrededor de 3.000 templos. Fin del recuadro

