ONG pide acciones ante «desigualdades estructurales» que enfrentan las mujeres en Paraguay

2 minutos

Asunción, 25 nov (EFE).- La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (Cdia) reclamó este lunes acciones contras las «desigualdades estructurales» que enfrentan las mujeres en Paraguay, al advertir que van desde la pobreza hasta la falta de autonomía y protección frente a las violencias.

«Es urgente que el Estado tome un rol protagónico para abordar estos temas desde la perspectiva de los derechos humanos», señaló Cdia en un Boletín Estadístico 25N, publicado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Según el documento, que citó cifras del Ministerio Público, en 2023 se contabilizaron 38.534 personas como presuntas víctimas de violencia familiar, lo que indica que, en promedio, «se registran 3.211 víctimas de violencia familiar por mes, y aproximadamente 106 víctimas por día».

No obstante, la investigación advirtió de que en la Encuesta Nacional sobre Situación de las Mujeres en Paraguay de 2021 quedó en evidencia que del 76,25 % de las mujeres que dijo haber experimentado violencia, una mayoría -el 88,67 %- no formuló una denuncia.

«Las razones por las cuales la denuncia no fue realizada son variadas, sin embargo, es clave observar que más de la mitad (51,43 %) de las mujeres no denunció porque no identificó lo que experimentaba como un hecho de violencia», puntualizó el informe.

También alertó que entre 2017 y octubre pasado ocurrieron 327 feminicidios, un promedio anual de aproximadamente 40 casos por año.

«La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) concluyó recientemente que estas cifras señalan a Paraguay como el país con el mayor aumento en el promedio de asesinatos de mujeres por razón de género en la región en los últimos años», agregó.

Cdia no descartó que el aumento de las causas por violencia familiar ingresadas por el Ministerio Público refleje «una mayor disposición de las víctimas para denunciar las agresiones», pero también consideró que evidencias «fallas significativas en los mecanismos de prevención».

Para esta oenegé, la «persistencia de formas extremas de violencia, como los feminicidios, y las alarmantes tasas de orfandad», demuestran «la urgencia de fortalecer sistemas de protección y justicia».

De igual forma, consideró que para «erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres» se requiere «abordar simultáneamente las raíces económicas, sociales y culturales de estas desigualdades». EFE

lb/sbb