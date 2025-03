Partido prokurdo de Turquía dice que el proceso de paz con el PKK «no tiene condiciones»

Estambul, 4 mar (EFE).- El proceso de paz con el Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía, «no tiene condiciones» ni incluye una «agenda secreta», ha asegurado el partido de la izquierda prokurda DEM, que actúa como intermediario, según informa este martes la prensa turca.

El encarcelado fundador del PKK, Abdullah Öcalan, que pidió en una carta difundida la semana pasada la disolución de la guerrilla, «no ha puesto ninguna exigencia ni condición alguna», afirmó el diputado Sirri Süreyya Önder, que forma parte de la delegación que visitó al preso kurdo en la cárcel.

«No hay precondiciones ni habrá condiciones después, no hay regateo alguno», dijo el veterano cineasta y diputado en una entrevista con la televisión turca Habertürk, aunque acotó que «esto no significa que no haya cosas por hacer».

El llamamiento a la paz de Öcalan, difundido el jueves pasado y aceptado dos días después por el PKK era un, según Önder, «inicio y con esto ya concluye con éxito la primera fase».

El diputado agregó que «en estos asuntos, la primera fase es más del 50 por ciento del proceso».

«Ahora se necesitan unos cuantos instrumentos técnicos, de infraestructura, legales y políticos. Esto lo hablarían las autoridades con Öcalan. No son condiciones para el proceso, pero hacen falta», dijo el diputado, sin precisar.

«Prometo por mi honor que no hay agenda secreta», dijo Önder, subrayando que nadie ganaría con un fracaso del proceso y que un intento de dividir Turquía sería un desastre sin parangón.

Önder ya formó parte en 2013 de la delegación del partido prokurdo, entonces conocido como BDP y luego como HDP, que hizo de intermediario entre Öcalan, el PKK y el Gobierno de Turquía encabezado por Recep Tayyip Erdogan, entonces primer ministro y actualmente presidente.

El proceso fracasó en 2015 tras sufrir el partido de Erdogan, el islamista AKP, un retroceso electoral frente al avance del HDP, algo que algunos cargos del Gobierno describieron como impedimento para continuar el proceso.

Actualmente parte de la izquierda turca teme que el DEM podría estar negociando un acuerdo con Erdogan para prestarle apoyo en las próximas elecciones a cambio de llevar a buen puerto el proceso de paz, algo que niega Önder.EFE

