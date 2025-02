Pau López cree que Sergio Canales abrió el camino para la llegada de españoles a México

Toluca (México), 19 feb (EFE).- El español Pau López, guardameta del Toluca, dijo este miércoles que su compatriota Sergio Canales, centrocampista de los Rayados del Monterrey, abrió el camino para la llegada de jugadores de su país al fútbol mexicano.

«Sergio fue la persona que abrió el camino para jugadores europeos o españoles viniéramos a México. Yo estoy formando parte de este camino y estoy feliz de la decisión que tomé», señaló en una rueda de prensa el antiguo arquero del Girona.

El portero de 30 años indicó que luego de recibir buenos comentarios de Canales, quien fichó por Rayados en junio de 2023, sobre la Liga de México, fue cuando aceptó la propuesta del Toluca, el tercer equipo más ganador del país con 10 títulos.

«Sergio Canales me habló maravillas del país, entonces me animé porque me apetecía, porque siento que a mi carrera no le quedan muchos años y creo que era una experiencia que me apetecía vivir con mi familia», añadió el antiguo jugador del Real Betis.

Junto a Canales y López, los últimos años han llegado a México futbolistas españoles como Álvaro Fidalgo, del tricampeón América; Óliver Torres, en el Monterrey; Álex Padilla, Pumas, y el más mediático, Sergio Ramos, también con los Rayados.

«A diferencia del fútbol de Europa, en México los partidos son mucho más rotos, más de ida y vuelta, con menos rigor táctico; los partidos son más divertidos. Los equipos se dedican a atacar, creo que hay jugadores de muchísima calidad».

El antiguo cancerbero de la Roma italiana aceptó que cuando estaba en Europa conocía poco del balompié mexicano.

«En España es más conocida la MLS de Estados Unidos. En México hay gran futbol, grandes jugadores y campos con muchísima afición».

López lleva dos partidos en su primer semestre con los Diablos Rojos, en los que ha recibido cuatro goles. El Toluca es séptimo en la clasificación del Clausura y su siguiente partido será este sábado al visitar al Juárez FC en la octava jornada del campeonato.

«Una de las características la Liga mexicana es que todos los partidos son muy igualados y cuesta ganar. Ante Juárez no esperamos un partido fácil, en este torneo tienes que dar tu máximo nivel», sentenció el oriundo de Girona. EFE

