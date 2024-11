Petro dice que celebrar elecciones en Venezuela fue «un error»

3 minutos

Río de Janeiro, 19 nov (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que participa este martes en la cumbre del G20 de Río de Janeiro, dijo a una televisión brasileña que celebrar las elecciones en Venezuela fue «un error».

Petro consideró que en las elecciones del pasado julio no hubo «un voto libre» porque existió un «bloqueo» debido a la falta de transparencia del Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro, que decidió no divulgar las actas para comprobar la victoria atribuida al mandatario por las autoridades electorales y convalidada por la corte suprema.

«Creo que fue un error celebrar las elecciones. Yo fui partidario de que se hicieran. Pero no hay un voto libre si hay un bloqueo», dijo Petro en la entrevista al canal Globonews.

El gobernante colombiano, que ha trabajado en un intento de mediación para solucionar la crisis, al lado de Brasil y en menor medida de México, advirtió de que «no es realista» esperar cambios a la actual situación y opinó que «un frente común sobre Venezuela ya no va a existir».

«Igual que se critican las elecciones desde el punto de vista del comportamiento del Gobierno venezolano, oscuro, que no generó una claridad sobre lo que ellos afirman, que ganaron las elecciones, y dejó un mapa oscuro al no mostrar las actas (…), la exigencia de un cambio radical del Gobierno en este momento no es realista», comentó.

Opinó también que habrá un momento en el que el pueblo venezolano sepa que «poniéndose de acuerdo él mismo, es como va a librar su país de poderes nocivos para la sociedad, de los poderes mundiales más interesados en el petróleo que otra cosa».

Desde las elecciones presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Maduro, Petro y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han intentado mediar en el conflicto después de que la oposición mayoritaria denunciara fraude.

Ambos mandatarios, que no han reconocido la proclamada victoria de Maduro, han insistido en su petición de que el CNE publique los resultados desagregados, una solicitud que, hasta la fecha, ha sido ignorada.

El Gobierno venezolano ha protestado por las manifestaciones de altos funcionarios colombianos y brasileños que han reclamado la publicación de las actas.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, exigió a su homólogo de Colombia, Luis Gilberto Murillo, que detenga la «charlatanería confeccionada desde el norte», después de que el funcionario colombiano asegurara que su país promueve la «transparencia y legitimidad democrática».

Las posiciones de Brasil incluso llevaron al Gobierno venezolano a llamar a consultas a su embajador en Brasilia.

No obstante, la semana pasada Venezuela anunció el regreso del embajador tras las declaraciones de Lula en una entrevista en la que dijo que Maduro no es problema de Brasil. EFE

mp/ed/ajs