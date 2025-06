Petro justifica la consulta popular como «una necesidad» para un Estado social de derecho

Cali (Colombia), 11 jun (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, justificó este miércoles la consulta popular que convocó por decreto para el próximo 7 de agosto como «una necesidad» para la construcción del Estado social de derecho, que comienza con la reforma laboral.

«La consulta es conveniente, es imperativa, es una necesidad categórica de la sociedad colombiana hoy (…) esta consulta popular es absolutamente necesaria», manifestó Petro, en un discurso pronunciado ante una multitud congregada en la Plazoleta de San Francisco, en Cali, principal ciudad del suroeste del país.

El presidente añadió que la Constitución de 1991 «propuso un Estado social de derecho» en Colombia, pero le ha sorprendido que los dirigentes políticos, e incluso magistrados de las altas cortes, hablan solo de «Estado de derecho», un concepto de la Constitución de 1986 que rigió a Colombia durante la mayor parte del siglo XX.

En su opinión, el Congreso, a pesar de la Carta Magna de 1991, se ha preocupado por «construir un neoliberalismo que lo único que ha hecho es hundirnos en más violencia y lo único que ha hecho es hundirnos en más desigualdad social».

«Y hoy hemos llegado a que somos uno de los países en la última década más violentos del mundo y el tercer país más desigual del mundo. Eso ya no lo queremos», agregó el mandatario al justificar el cambio de las leyes laborales.

Rifirrafe con el Senado

La consulta popular convocada por Petro busca la aprobación de su reforma laboral que fue rechazada en el Senado, que también hundió la propuesta del Ejecutivo de llamar al pueblo a las urnas para la consulta.

Sin embargo, la oposición amenaza con demandarla ante la Justicia al considerar que el Ejecutivo está pasando por encima del Poder Legislativo pues el Senado es quien tiene competencia para convocar una consulta popular.

Petro no acepta los dos reveses sufridos en el Senado y acusa a los legisladores de haber «hecho trampa» en la votación sobre la consulta popular, que fue rechazada por 49 votos contra 47 favorables.

«El presidente no ha hecho más que cumplir lo que se le presentó al pueblo colombiano como programa» de Gobierno, dijo Petro al recordar que las reformas sociales fueron una bandera de su campaña electoral en 2022.

A pesar del rechazo inicial a la reforma laboral y a la consulta popular, el Senado tramita ahora otro proyecto de reforma a las leyes del trabajo que ya pasó en tercer debate en la Cámara Alta.

La carta de la Asamblea Constituyente

Tras defender la consulta popular, Petro subrayó que «acatará el 7 de agosto lo que decida el pueblo de Colombia» sobre la reforma laboral.

Sin embargo, volvió a hablar de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, posibilidad que dejó abierta con la recolección de firmas si sus reformas no se hacen efectivas de ninguna manera, ni en el Congreso ni con la consulta popular.

«Que nos hunden todo, supongamos, entonces, lo que sigue son ocho millones de firmas, un trabajo intenso, difícil, pero el pueblo ya decidió y no se va a echar para atrás, y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la Asamblea Nacional Constituyente, se utilizarán porque el único soberano, el único detentor (sic) del poder en Colombia se llama el pueblo de Colombia», afirmó el primer presidente de izquierda en el país andino.

Petro aseguró que no buscará la reelección: «A mí no me gusta el poder y mucho menos el palacio (presidencial) ese aristocrático y frío», dijo, pero pidió a sus seguidores que «si llega a impedirse el que ahora se exprese, háganlo por la fuerza o no, en las elecciones del año 2026 reelijan no una persona, reelijan el proyecto del cambio y de la vida en este país».

En la consulta, para que sea válida, tiene que votar al menos un tercio de los inscritos en el censo electoral pues, en caso contrario, el resultado no será vinculante aunque en cada pregunta el «Sí» obtenga la mayoría.

Eso significa que, como en Colombia hay 40.963.370 personas habilitadas para votar, debe sufragar un mínimo de 13.654.456 ciudadanos y que la mitad más uno de los votos se exprese a favor de cada pregunta del Gobierno. EFE

