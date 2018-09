Las autoridades rusas convocaron el martes a los embajadores suizo y holandés para denunciar las “acusaciones infundadas” de que espías rusos han intentado hackear el laboratorio de Spiez (BE) y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en Lausana.

Rusia convoca al embajador suizo 19 de septiembre de 2018 - 09:58 Las autoridades rusas convocaron el martes a los embajadores suizo y holandés para denunciar las “acusaciones infundadas” de que espías rusos han intentado hackear el laboratorio de Spiez (BE) y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en Lausana. Al embajador suizo Yves Rossier se le dijo que esa “retórica de confrontación” podría dañar las relaciones entre Berna y Rusia, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. En una declaración separada, la misma dependencia informó haber convocado a la embajadora holandesa Renee Jones-Bos en relación con una “campaña de incitación a la manía del espionaje”. El ministro suizo de Exteriores, Ignazio Cassis, había denunciado el lunes la “escalada” de las actividades de espionaje ruso en territorio suizo. Anunció que se entrevistaría al respecto con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, la próxima semana en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Periódicos del grupo Tamedia y del periódico holandés NRC revelaron la semana pasada que dos espías rusos habían intentado en la primavera piratear la red informática del laboratorio Spiez. Ese instituto trabaja con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas que investiga actualmente el uso de armas químicas en Siria. También se le encomendó analizar muestras tomadas en Salisbury, en el sur de Inglaterra, donde el exespía ruso Sergei Skripal y su hija fueron envenenados en marzo.