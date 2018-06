“No es del todo seguro que esta decisión conduzca a reformas de la ONU y a más cooperación. Tal vez conduzca a menos, y al dominio de los hombres fuertes del mundo y los Estados poderosos y, en ese sentido, un país como Suiza no tiene nada que ganar”, subrayó.

Suiza lamenta retiro de EE UU de Consejo de DD HH Simon Bradley 20 de junio de 2018 - 11:26 El Gobierno suizo reaccionó con desilusión ante el anuncio de Estados Unidos de retirarse del Consejo de Derechos Humanos. Berna destacó el “papel clave” de ese organismo de la ONU y su “tangible impacto” en el mundo. “Suiza lamenta la decisión de Estados Unidos de retirarse del Consejo de Derechos Humanos, considerado como un organismo central en la promoción y protección de los derechos humanos en su conjunto”, señaló el ministerio suizo de Exteriores en un comunicado emitido este miércoles. La dependencia ratificó su compromiso con el foro de 47 miembros, el cual ha tenido un “tangible impacto sobre el terreno, en particular mediante el despliegue de misiones de investigación en situaciones preocupantes”. Después de mucha especulación, Estados Unidos confirmó el martes que se retiraría del Consejo de Derechos Humanos calificándolo de “hipócrita y egoísta” con prejuicios crónicos contra Israel y falta de reformas. “Suiza está convencida de que la activa participación de Estados Unidos en el trabajo del Consejo tiene un impacto positivo en los derechos humanos a través del mundo. No obstante, respeta su decisión soberana y continuará cooperando de manera constructiva con Estados Unidos en el campo de los derechos humanos”, indicó el Gobierno suizo. Suiza fue instrumental en la creación del Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2006. El organismo reemplazó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, creada en 1946 y que ya no gozaba de credibilidad. El embajador suizo ante la ONU en Ginebra, Valentin Zellwege, dijo que una retirada estadounidense tendría un “profundo impacto” en el Consejo y “consecuencias significativas”. Consejo de Derechos Humanos La exministra suiza de Exteriores, Micheline Calmy-Rey, presentó el concepto del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2005 para reemplazar a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, creada en 1946 y que había caído en el descrédito y la politización. La ONU aceptó oficialmente la idea en septiembre de 2005. La primera sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tuvo lugar en junio de 2006 en su sede en Ginebra. El Consejo informa directamente a la Asamblea General de la ONU. Está constituida por 47 Estados miembros, que son seleccionados con mayoría absoluta por la Asamblea General de la ONU. Se reúne al menos tres veces al año y también puede celebrar reuniones especiales para analizar situaciones de crisis. Ha comisionado a investigadores independientes en Siria, Corea del Norte, Myanmar y Sudán del Sur. Sus resoluciones no son legalmente vinculantes, pero conllevan una autoridad moral. Reformas Estados Unidos estaba a la mitad de un mandato de tres años en el organismo al que la administración de Donald Trump había amenazado con abandonar de no ser sometido a revisión. Ya en 2006, cuando el Consejo fue creado, el presidente estadounidense George W. Bush boicoteó el foro. Estados Unidos se adhirió bajo la presidencia de Barack Obama en 2009. “Lamentable” La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió la “valiente” decisión de Trump de retirarse, mientras que diversos otros países la criticaron incluidos Rusia, China, los Países Bajos y Gran Bretaña. El canciller británico Boris Johnson la calificó de “lamentable”. La Unión Europea dijo que la medida podría “minar el papel de Estados Unidos como un campeón y partidario de la democracia en el escenario mundial”. La exministra Calmy-Rey, quien pidió la creación del foro de derechos en septiembre de 2005, consideró igualmente que la medida “ponía en peligro al Consejo”, y también admitió que el foro podría mejorarse. “Este año estamos celebrando el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y es bastante triste ver a un presidente de Estados Unidos dirigiendo una política que va en contra del multilateralismo y la cooperación internacional”, dijo Calm-Rey a la radio pública suiza, RTS. “No es del todo seguro que esta decisión conduzca a reformas de la ONU y a más cooperación. Tal vez conduzca a menos, y al dominio de los hombres fuertes del mundo y los Estados poderosos y, en ese sentido, un país como Suiza no tiene nada que ganar”, subrayó. Recordó igualmente que el retiro de Washington del Consejo constituye la continuidad en la política Trump de dar un paso atrás en los acuerdos y foros internacionales. Desde enero de 2017 ha anunciado su retiro del acuerdo climático de París, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el acuerdo nuclear con Irán. Otras medidas controvertidas han incluido la introducción de aranceles sobre el acero y el aluminio contra socios comerciales clave, el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y el traslado de la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv.